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王子維遭逆轉吞敗 合庫無緣3連霸

發稿時間：2018/05/12 15:54

最新更新：2018/05/12 15:54

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（中央社記者李晉緯台南12日電）陣中擁有周天成、王子維等好手的合庫，今天在全國羽球團體錦標賽對上亞柏，在關鍵的第5點單打王子維遭呂家弘逆轉後，以2比3不敵，無緣冠軍賽，也讓合庫的男甲3連霸夢碎。

尋求男甲3連霸的合作金庫銀行A隊，在這次全國羽球團體錦標賽分組循環賽居首，今天遇上亞柏A卻踢到鐵板。

周天成雖在第1點單打以21比17、21比17擊敗施貴鈞，但第2點單打林家翾以16比21、9比21不敵楊智傑，兩隊以1比1打平。

接下來的雙打，李佳翰與李勝木的組合，以16比21、21比11、10比21不敵廖敏竣與楊博涵的組合，讓合庫打完前3點，以1比2落後；不過，李洋與李哲輝的組合，以21比16、21比18擊敗曾敏豪與盧敬堯的組合，讓合庫以2比2扳平戰局，也將戰線延長到第5點決勝負。

第5點的單打，王子維以22比20先拿下首局，次局以18比21丟失，決勝局王子維一度取得領先，但卻遭呂家弘逆轉，最後以17比21落敗，讓合庫丟掉第5點，無緣冠軍賽，男甲3連霸美夢也就此破碎。

輸掉關鍵的1點，王子維表示，他的心態沒有調整好，「幾球該拿下的沒拿下，加上失誤產生，讓自己越打越沒信心。」

周天成認為，亞柏有針對合庫的打法做準備，「我們關鍵時刻的打法還要再加油」，今天輸球後，將來要繼續努力。（編輯：黃瑞弘）1070512

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