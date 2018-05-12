巴西球星艾維斯膝傷嚴重 無緣世界盃

（中央社里約熱內盧11日綜合外電報導）巴西足球協會（CBF）表示，效力巴黎聖傑曼隊的巴西右閘艾維斯因膝傷嚴重，確定無緣今年世界盃足球賽。



法新社報導，巴西足球協會在聲明中說：「他痊癒的可能性渺茫，不可能選擇艾維斯（Dani Alves）…參與世界盃（World Cup）。」



在法國盃（French Cup）8日決賽上，聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）對決萊塞比耶隊（Les Herbiers），35歲的艾維斯倒數4分鐘時傷到膝蓋離場，聖傑曼隊最終以2比0獲勝。



3度助巴西贏下世界盃冠軍的傳奇「球王」比利（Pele）推文說：「聽到這消息，我好難過。足球員都討厭缺賽，但缺席世足賽是最最糟的，我感同身受。」



明星前鋒內馬爾（Neymar）因腳傷從3月休戰至今，已讓巴西如坐針氈，如今艾維斯又傳受傷，對這個足球強國簡直是第2記重擊。



自2006年首次上場以來，艾維斯曾為巴西隊出戰107次。



聖傑曼隊教練艾默瑞（Unai Emery）說，這可能是艾維斯最後一次能踢世界盃了，他對此抱以同情，「醫師已研判出對艾維斯最好的方式。我為他感到遺憾。」



本屆世界盃6月14日在俄羅斯舉行。（譯者：梁元齡/核稿：林憬屏）1070512