圍棋天元挑戰賽登場 楊博崴挑戰王元均

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）台灣棋院第17屆天元挑戰賽第一局今天在國立清華大學登場，楊博崴六段挑戰衛冕者王元均；今年特別引進國立交通大學的圍棋人工智慧CGI數據分析，協助現場觀眾「看懂門道」。



由台灣棋院主辦的天元挑戰賽，今天上午9時15分在清大奕園舉行開幕式，年僅20歲的楊博崴首度取得挑戰權，挑戰衛冕者王元均天元，兩人完成猜子後，對弈正式開始。



清大副學務長巫勇賢表示，楊博崴是台灣棋界新銳，2014年獲第6屆海峰盃冠軍晉升職業五段，今年3月晉升職業六段。在決賽前的循環賽中，楊博崴與棋王林君諺以5勝2敗並列第一，加賽後由楊博崴以黑馬之姿取得挑戰王元均的資格。



巫勇賢說，王元均是清大經濟系三年級學生，職業八段棋士。經由清華第一屆特殊選才管道入學，入學後學業與圍棋均能兼顧，在棋界始終保持台灣排名第一的好表現，連續3年衛冕天元頭銜，今年將尋求四連霸。



巫勇賢指出，由於楊博崴與王元均的棋風皆屬「戰鬥型」，因此這次挑戰受到棋界矚目。



王元均賽前致詞表示，這次挑戰者楊博崴六段來勢洶洶，造成不少壓力，希望自己能有好的發揮；楊博崴則說，他的上個圍棋冠軍是在4年前，今年很不容易才打進天元挑戰賽，希望這次可以再拿下冠軍。



台灣棋院秘書長盧怡靜說，天元挑戰賽上午10時展開，下午2時進行挑戰賽大棋盤解說，特邀圍棋名嘴劉耀文五段，搭配清華氣質美女黨希昀二段擔任解說，並首度引進去年獲得世界圍棋人工智慧亞軍的交大圍棋人工智慧CGI數據分析，協助現場觀眾「看懂門道」。



台灣棋院的天元賽與海峰棋院的棋王賽是台灣最大的兩項職業賽。天元挑戰賽採7戰4勝制，勝者獲得「天元」頭銜及冠軍獎金新台幣100萬元，亞軍40萬元。（編輯：張芷瑄）1070513