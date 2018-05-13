戴資穎領銜 全國羽球團體賽合庫18連霸

（中央社記者李晉緯台南13日電）107年全國羽球團體賽今天在台南的成功大學中正堂進行最後的賽事，合作金庫銀行A隊靠世界球后戴資穎拿下第1點開出紅盤，最終以直落3擊敗亞柏A，在女子甲組完成18連霸。



全國羽球團體錦標賽為打5點、5戰3勝的賽制，合庫A與亞柏A在今天的女甲冠軍賽正面交鋒。



尋求18連霸的合庫，今天由戴資穎扛下第1點的重責，她無意外的以21比17、21比16擊敗洪恩慈，讓合庫拿下開門紅，以1比0領先亞柏。



第2點單打，江美慧再以21比14、21比18擊敗梁庭瑜，讓合庫取得2比0領先，許雅晴與吳玓蓉的組合在第3點雙打又以21比17、20比22、21比17擊敗陳曉歡與胡綾芳的組合，讓合庫連下3點，以3比0擊敗亞柏，完成女甲18連霸。



合庫總教練廖國茂表示，這些年球隊選手歷經幾次更動，加上現在競爭激烈，要拚18連霸挑戰更大，球員心理上難免都有壓力，但今天戴資穎遊刃有餘的拿下第1點，第2點的江美慧也表現出色，第3點的雙打雖然有些驚險，但許雅晴與吳玓蓉也堅持下來，讓球隊完成難得的紀錄。



戴資穎表示，這次參賽的目標就是幫助合庫完成18連霸，「大家辛苦了一週，拋下彩帶那一刻真的很開心」，江美慧則說：「隊友在這次比賽都表現得很好，希望明年能將紀錄再繼續延續」，許雅晴與吳玓蓉提到，能18連霸很開心，希望明年能19連霸。（編輯：方沛清）1070513