台電春聯勝合庫奪冠 亞運中華隊14日選訓

107年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰13日開打，由台灣電力隊（圖）出戰合作金庫隊，台電先發好投搭配隊友打線，終場以2比0擊敗合庫摘下冠軍。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年5月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）107年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰，台電李子揚率隊以2比0擊敗合庫，相隔2屆再拿春季聯賽冠軍；身兼亞運中華隊總教練的合庫總教練許順益也趁機觀察人選，明天確定移訓名單。



台灣電力近5年3度與合作金庫隊在春聯冠軍戰交手，前兩次交手103年、106年都是由合作金庫拿下冠軍，今年冠軍戰再碰頭，台灣電力成功復仇，繼104年後再拿春季聯賽冠軍。



今天比賽台灣電力開賽就有攻勢，首局2人出局後，靠著保送、李育全二壘打，先拿1分，2局再靠著保送、廖俊凱二壘打、滾地球添分，取得2比0領先。



台灣電力先發投手李子揚今天用74球投6局，僅被敲出2支安打，投出3次三振，後援投手蔡偉凡投3局被敲3支安打，投出3次三振，兩任投手聯手，封鎖合作金庫隊打線，沒讓合庫有機會拿下分數。



合作金庫總教練許順益為今年8月雅加達亞運中華成棒隊總教練，許順益也藉著此次春季聯賽觀察可用之兵。



春季聯賽今天落幕，中華民國棒球協會明天將舉行選訓會議，調整亞運中華成棒隊60人大名單，會將欲徵召的職業球員列入，但不會公布，並會選出26人名單，準備赴美國、捷克等地移地訓練，當中不會包含職棒球員，6月中會確定正式參賽24人名單。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070513