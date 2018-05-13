布魯斯一勝難求 葉總：短期內不考慮新洋將

中職富邦悍將隊洋投布魯斯（Bruce Billings）（左），目前本季6場先發出賽卻一勝難求。總教練葉君璋受訪表示不擔心，短期內不會考慮找新洋將。右起為富邦另兩名洋投伍鐸（Bryan Woodall）與羅力（Mike Loree）。中央社記者張新偉攝 107年5月13日

（中央社記者謝靜雯桃園13日電）中職富邦悍將隊洋投布魯斯，目前本季6場先發出賽、一勝難求，但總教練葉君璋直言不擔心，「雖然今年球速感覺有降，但其他不會比較差，只是輸球」，短期內不會考慮找新洋將。



布魯斯前兩個球季效力中職統一獅隊，去年整季出賽26場，拿下13勝10敗，防禦率4.17；今年改效力富邦悍將隊，目前為止本季6場出賽，總計投35.1局，防禦率5.35，雖然投出2場優質先發，但目前戰績4敗、沒有勝投。



布魯斯昨天對Lamigo桃猿隊先發投7局被敲8支安打，失掉4分責失分，吞下個人本季第4敗；葉君璋表示，布魯斯昨天其實也投得不錯，跟過去兩年比起來，「布魯斯今年感覺球速有降，但其他不會比較差，投球內容也不錯」，短期內不會有找新洋投的打算。



悍將隊15日至20日在主場新莊棒球場安排5場主場賽事，葉君璋表示，對於先發投手安排，除了3名洋投和陳鴻文外，本土先發投手可能人選還有黃亦志和陳仕朋。（編輯：張銘坤）1070513