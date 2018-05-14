關心亞運備戰 賴揆：若有必要選手包機赴賽

雅加達亞運8月即將登場，行政院長賴清德14日南下高雄左營，視察國家運動訓練中心選手備戰情形，為選手加油打氣。中央社記者董俊志攝 107年5月14日

（中央社記者程啟峰高雄14日電）2018雅加達亞運8月登場，行政院長賴清德今天視察國家運動訓練中心選手備戰情形，為選手加油，他說，若有必要將安排選手包機赴賽，讓選手有更多時間與體力留在賽場。



賴清德下午由行政院秘書長卓榮泰、政務委員張景森、教育部長吳茂昆及體育署長林德福等人陪同視察國訓中心，首先聽取國訓中心執行長李文彬簡報備戰2018年雅加達亞運培訓概況。



賴清德當場頒發加菜金為選手加油打氣，由世界羽球球后戴資穎代表接受；賴清德並祝福選手訓練過程平安順利，亞運奪標凱歸。





雅加達亞運8月將展開，行政院長賴清德（左）14日南下高雄視察國訓中心選手備戰情形，並頒發加菜金為選手打氣，由世界羽球球后戴資穎（右）代表接受。中央社記者董俊志攝 107年5月14日

賴清德隨後由李文彬等人陪同視察國訓中心防護室、重訓室、競技體操場、羽球場等培訓場館及國手備戰培訓實況，以及國訓中心宿舍興建工程。賴清德並上國訓中心觀景台鳥瞰台北世大運組合式泳池可能落腳用地。



國訓中心防護室最近斥資數百萬元引進一台超低溫冷凍艙，藉由超低溫急凍瞬間恢復選手疲勞，賴清德前往參觀，中心安排一名男選手實地進艙示範，賴清德看完後當場脫口而出「不必上三溫暖了」；賴清德到體操場視察時，特別慰勉國訓中心外籍體操總教練浜田貞雄辛勞，向他握手致意。



行政法人國訓中心董事會有15名董事，其中1名董事最近離職，董事會聘請戴資穎遞補遺缺。賴清德表示，戴資穎身為國手很了解選手在這裡的切身需求，若發現中心有任何食衣住行及訓練相關問題，可直接反映並請李文彬改善。



賴清德期許國訓中心做好生活上照顧，並提供方便、齊全設備，讓選手全力備戰亞運沒有後顧之憂；中心應聘請更多國際級專業教練，並提高教練與選手訓練津貼，增強選手實力。



賴清德還指示林德福及李文彬，若有必要由體育署與國訓中心安排選手搭包機赴賽，好讓選手將更多時間與體力留在賽場上，避免為轉機分散注意力。



賴清德表示，要在亞運或是奧運奪牌非常不容易，不過各位選手都身經百戰，為國家立下汗馬功勞，最為國人津津樂道的是，去年的世界大學運動會，「你們的傑出表現，每一面獎牌都貨真價實」，不僅提供國人一場精采賽事，也用傑出的表現，把國人的精神都緊緊凝聚在一起。



吳茂昆則期許國訓中心能落實運動科學，讓選手永遠保持最佳狀態；他說，他很喜歡看運動賽事，很少看電視的他若打開電視大多是看運動節目，他也會跟大家一起去雅加達亞運。



李文彬受訪表示，賴清德提出選手包機赴賽是可行的，但由於雅加達運動場址不多，選手提早去可能面臨無場地可練窘境，因此會考慮在亞運開幕前選手赴賽高峰期包機，畢竟一架包機得塞200、300人。



至於世大運組合式泳池落腳地，李文彬說，由於有兩個用地是國防部管的，賴清德看了後指示隨行的政務委員張景森帶回與國防部交涉用地問題。（編輯：張銘坤）1070514





雅加達亞運8月即將登場，行政院長賴清德（後中左）14日南下高雄左營，到國家運動訓練中心內羽球培訓場館了解選手備戰實況，並為選手打氣。中央社記者董俊志攝 107年5月14日

高雄左營國訓中心防護室最近斥資引進一台超低溫冷凍艙，藉由超低溫急凍瞬間能恢復選手疲勞，行政院長賴清德（左）14日前往參觀，中心並安排一名男選手實地進艙示範。中央社記者董俊志攝 107年5月14日