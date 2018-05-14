羽協理事長張國祚上任 要把羽球打造成國球

中華羽協第13屆理事長張國祚（中）14日走馬上任，致詞時表示，盼將羽毛球打造成台灣的國球。中央社記者龍柏安攝 107年5月14日

（中央社記者龍柏安台北14日電）中華羽協第13屆理事長張國祚今天上任，他致詞時表示，希望協會能擔任選手後盾，把台灣的羽球帶到全世界，並將羽毛球打造成台灣的國球。



羽球選手出身的張國祚，自詡是最瞭解球員的理事長，為更貼近選手，他也特別邀請世界球后戴資穎參選運動員理事，小戴也高票順利當選。





新任羽協理事長張國祚（左）14日南下高雄左營國訓中心，頒發羽協運動員理事當選證書給世界球后戴資穎（右）。（羽協提供）中央社記者龍柏安傳真 107年5月14日

張國祚今天致詞時特別強調，羽協是所有單項協會當中，唯一由現任世界第1球員擔任運動員理事的協會，這讓羽協無比光榮，今天一早他特別前往左營國家訓練中心，親自將當選證書頒發給小戴，並頒發加菜金與獎金給選手與教練團，「協會必須讓選手和教練知道，他們的用心付出我們都有看到。」



不過張國祚話鋒一轉表示，小戴的夢想是在台灣興建一座專屬的體育館，「我們有世界級的球員，也有世界第1的球后，卻沒有一座專屬的羽球館。」



張國祚透露，他上任後最重要的工作之一，就是要提升台北公開賽的賽事規模與等級，依照目前世界羽球總會（BWF）的評比，台北公開賽隸屬世界巡迴賽超級300系列，在全球羽球賽事屬第5級，冠軍積分僅7000分，他坦言：「這樣的比賽等級，基本上世界前10好手都不會來打。」



BWF賽事評比以4年為一個週期，因此張國祚坦言，從現在開始，不論是國內比賽的規格，還是國際賽的場館、燈光與動線，都是評比範疇，因此他會努力爭取興建台灣的專屬羽球館，也會盡力提升台灣舉辦國際賽的等級，希望能給台灣的羽球選手、球迷，更好的比賽與觀賽環境。（編輯：劉政權）1070514