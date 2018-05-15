東京奧運開幕式票價 最貴擬設定約8萬元

（中央社東京15日綜合外電報導）2020年東京奧運暨帕運組織委員會正研擬門票的訂價策略，針對一般觀眾的最貴開幕典禮門票，考慮設定為28萬8000日圓（約新台幣7萬9000元）。



日本「東京新聞」等報導，2020東京奧運暨帕運組織委員會正在研擬奧運門票訂價策略，針對一般觀眾的開幕典禮門票最高價考慮訂為28萬8000日圓。在競賽方面，田徑項目門票是10萬8000日圓。



帕運的開幕典禮門票14萬4100日圓，競賽方面，以田徑、游泳比賽項目的6500日圓為最高價。



東京奧運開幕典禮的門票最高價幾乎與2012年倫敦奧運相同，但東京帕運的門票最高價在設定上比2012年倫敦帕運高出約7萬日圓、比2016年里約帕運高出約4萬日圓。



組委會認為，不僅要以較便宜門票吸引觀眾，也希望藉由販售高額席位提升帕運的價值。



競賽項目的門票，組委會考慮奧運是設定在2000多日圓、帕運是設定在1000日圓起跳。



組委會希望藉由多種價位的門票訂價來確保更多觀眾入場。除一般門票以外，還有針對小學生的門票約是1000至2200日圓，家族票是平均每人1600至6100日圓，分3至4張一套的套票。



組委會也考慮規劃坐輪椅者及其陪同者的門票。此外，針對富裕人士設附特產和餐飲服務的「高端票」。



組委會期待7月國際奧林匹克委員會（IOC）理事會能通過門票設定方案，明年夏天起開始售票。（譯者：楊明珠/核稿：劉學源）1070515