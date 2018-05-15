聲寶女子高球賽 配對賽募捐150萬善款

高球女子台巡賽第四站－聲寶女子公開賽賽前的配對賽，15日在桃園的台北高爾夫球場進行，共有30組選手／貴賓下場揮桿募款，加上聲寶、瑞智2公司的加碼，共募得新台幣150萬元捐給慈善單位。（大會提供）中央社記者李晉緯傳真 107年5月15日

（中央社記者李晉緯台北15日電）高球女子台巡賽第4站-聲寶女子公開賽賽前的配對賽，今天在桃園的台北高爾夫球場進行，30組選手/貴賓的募款，加上聲寶、瑞智2公司的加碼，共募得150萬元捐給慈善單位。



台灣女子職業高爾夫巡迴賽總獎金新台幣400萬元的聲寶女子公開賽，16日起將在桃園的台北高爾夫球場進行3回合共54洞的賽事。



本次賽事吸引來自日本、泰國、韓國等9個國家的好手同場競技，大會今天進行職業/業餘配對賽，共有30組選手/貴賓下場揮桿。



今天的配對賽採新史克蘭波（New Scramble）賽制，聲寶公司及瑞智公司依各組選手/貴賓打出的平標準桿、小鳥、老鷹、一桿進洞，分別提供慈善捐款2000元、5000元、1萬元、10萬元。



在今天的配對賽結束後，依所有選手/貴賓的成績，共募得129萬9000元的善款，在此情況之下，聲寶公司與瑞智公司決定加碼，最終共提供慈善捐款150萬元給八里愛心教養院、花蓮黎明教養院、桃園國際兒童村3個單位。



這場配對賽最終由台灣職業女將李欣與彭介誠、孔令琪及王秋蓉3位社會業餘人士，以8隻小鳥、9個平標準桿的成績贏得冠軍。



聲寶集團總裁陳盛沺表示，聲寶集團除了固定且長期贊助國內年輕新秀、扮演推手工作，以期待更多涂阿玉、曾雅妮能在國際球壇發光發熱外，今年更應TLPGA理事長鄭美琦之邀，冠名贊助聲寶女子公開賽，以提供國內選手以賽代訓、不斷成長的機會，也期待選手們將來得以代表台灣登上世界女子高球的頂峰。（編輯：李錫璋）1070515