MLB驗出服禁藥 水手球星卡諾禁賽80場

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天表示，西雅圖水手隊明星二壘手卡諾（Robinson Cano）藥檢沒過，遭禁賽80場。



MLB說，卡諾驗出對禁用的利尿劑呋塞米（Furosemide）呈陽性反應。卡諾是MLB薪資數一數二高的球員，未來可能入選棒球名人堂（Baseball Hall of Fame）。



法新社和運動媒體ESPN報導，水手隊在聲明中表示，35歲多明尼加裔的卡諾已經接受懲處。卡諾與水手隊簽下10年2億4000萬美元（約新台幣72億1000萬元）合約，目前合約走到一半。



水手隊說：「我們今天得知，卡諾違反MLB聯合藥物預防與治療計畫（Joint Drug Prevention and Treatment Program）條款，對此感到非常失望。我們的組織全力支持這項計畫。」



球隊表示：「卡諾犯下錯誤。他已向我們解釋來龍去脈、接受懲處並向球迷、組織與隊友道歉。我們將支持卡諾，協助他面對這項挑戰。」



利尿劑可用來當作遮蔽劑，掩飾增強體能藥物的存在或協助快速減重。



卡諾透過美國職棒大聯盟球員工會（MLB Players Association）發表聲明說，他是在多明尼加共和國看醫生時拿到這個藥物，但未透露是治療哪種病痛。



卡諾在聲明中說：「我當時不知道我拿到的是禁藥，我現在希望當時可以更謹慎點。」



他說：「15年多來，打職業棒球一直是我人生中的一大榮耀與榮幸。我絕對不會在我熱愛的運動作弊。」



卡諾8度入選MLB明星賽，生涯揮出305支全壘打，敲出超過2400支安打。



他是自暱稱A-Rod的羅德里格斯（Alex Rodriguez）2013年遭禁賽162場後，捲入禁藥醜聞中最高知名度的棒球選手。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070516