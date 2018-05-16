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陳偉殷無失分退場 馬林魚2比0領先道奇

發稿時間：2018/05/16 09:31

最新更新：2018/05/16 09:31

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（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）效力美國職棒大聯盟馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天主場對戰洛杉磯道奇隊，挑戰本季第2勝。陳偉殷主投4又1/3局，雖未讓對手得分，但仍無關勝負退場。

前兩場吞敗的陳偉殷，今天一局上仍有些不穩定，一上場就先送上一個四壞球保送，所幸後面兩棒接連遭到接殺，陳偉殷並對第4棒坎普（Mett Kemp）送出今晚的第一個三振。

二局上，陳偉殷逐漸回穩，分別以滾地球、三振與高飛接殺，輕鬆解決3名打者。

三局上，陳偉殷再送出一個四壞球保送，並讓對手以犧牲短打將跑者送上三壘。所幸陳偉殷鎮定以對，先是製造一壘前接殺，隨後送出三振，結束驚險半局。

四局上，陳偉殷雖然被敲出2支一壘安打，讓馬林魚攻佔一、二壘，但也適時讓打者擊出高飛球出局，有驚無險化解這半局。

五局上，陳偉殷再度以四壞球保送第一名打者，之後雖解決第2名打者，但隨即被敲出一壘安打後，被教練替換下場。

馬林魚打擊線今天也很努力。一局下，就透過連續2支一壘安打，外加一個滾地犧牲打，送回一分。四局下，同樣靠著連續2支一壘安打，外加一個高飛犧牲打，再拿下一分。

陳偉殷今天總計投4又1/3局，雖送出3個三振無失分，但也有3個四壞球保送，並被對手擊出3支安打。陳偉殷今天也在2局下上場打擊。雖然隊友分別靠著一壘安打，攻佔二、三壘，但陳偉殷擊出三壘前滾地球，讓道奇有機會策動雙殺，結束這半局。

雖然下場時，馬林魚以2比1領先道奇，但陳偉殷這場比賽未投滿5局，無關勝負。不過上一場被打爆的陳偉殷，自責分率從10.22降至7.56。（編輯：高照芬）1070516

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