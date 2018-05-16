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空手道神鵰俠侶 文姿云徐瑋駿攜手拚亞運

發稿時間：2018/05/16 13:30

最新更新：2018/05/16 14:03

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2018雅加達亞運將於8月18日開幕，中華空手道代表隊5月19日進行總決選，上屆亞運金牌得主文姿云（右）與男友徐瑋駿（左），都得先過這一關。圖為兩人對練。中央社記者張新偉攝 107年5月16日2018雅加達亞運將於8月18日開幕，中華空手道代表隊5月19日進行總決選，上屆亞運金牌得主文姿云（右）與男友徐瑋駿（左），都得先過這一關。圖為兩人對練。中央社記者張新偉攝 107年5月16日

（中央社記者龍柏安高雄16日電）文姿云與徐瑋駿，是空手道圈的「神鵰俠侶」，今年5月11日，是兩人相戀滿8年的紀念日；兩人也希望能在19日選上中華空手道代表隊，成為兩人首次攜手拿下亞運門票的紀念日。

2018雅加達亞運將於8月18日開幕，高雄國家運動訓練中心在賽前倒數3個月，開放媒體瞭解選手備戰狀態，中華空手道代表隊將於19日（週六）進行總決選，上屆亞運金牌得主文姿云與男友徐瑋駿，都得先過這一關。

徐瑋駿是文姿云高中學長，過去一直在文姿云身後默默地擔任陪練員與教練角色，4年前女友拿下仁川亞運金牌後聲勢大漲，代言、廣告都找上門，徐瑋駿不吃味，「這反而是一種動力，她拿金牌我也要拿金牌，她排在世界前3、我也要排進世界前3」。

兩人一起訓練、備戰，多少也是會有摩擦，文姿云就透露，男友性格吹毛求疵、訓練總要求盡善盡美，有時練習時說話比較嚴厲，會讓她有點小受傷，不過她也很快會轉念，「他這樣做的目的，都是為我好」。

目前世界排名第12的徐瑋駿，把亞運當成現階段最重要的舞台，他也信心滿滿地說：「如果我選不贏，代表我還不夠強去挑戰這個舞台。」

儘管選拔結果還沒出爐，文姿云仍是教練心目中，今年亞運奪金機會最濃的選手。對此文姿云表示，4年前的金牌都已經過去，現在的她就是把昔日的榮耀都放下、讓自己一切歸零再出發，也強調「我的目標當然還是放在奪金」。（編輯：張芷瑄）1070516

空手道國手文姿云（左）與徐瑋駿（右），是空手道圈的「神鵰俠侶」，今年5月11日，是兩人相戀滿8年的紀念日，3天後，兩人希望這能成為兩人首次攜手拿下亞運門票的紀念日。中央社記者張新偉攝 107年5月16日空手道國手文姿云（左）與徐瑋駿（右），是空手道圈的「神鵰俠侶」，今年5月11日，是兩人相戀滿8年的紀念日，3天後，兩人希望這能成為兩人首次攜手拿下亞運門票的紀念日。中央社記者張新偉攝 107年5月16日
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