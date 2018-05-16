4.1局無關勝敗 陳偉殷：盡量壓低球路

（中央社記者黃巧雯台北16日綜合報導）效力美國職棒大聯盟馬林魚隊台灣左投陳偉殷今天對戰洛杉磯道奇隊，僅投4.1局無失分退場，無關勝敗，他表示，「整場比賽，我只想著盡量壓低球路，很高興有做到這點」。



陳偉殷今天賽前本季已出賽3場，戰績1勝2敗，除了首場先發投5.1局失1分拿下勝投外，第2、3場比賽皆投不滿5局就退場，累計投12.1局，失14分，被敲出6發全壘打，連續3場挨轟，防禦率高達10.22。



陳偉殷此役出戰道奇隊，前3局未讓對手敲出安打，直到第4局才被揮出2支安打，但隨後用飛球化解危機，5局上再度遇到亂流，先保送首名打者，1出局後又被敲安，馬林魚隊在2比0領先情況下，決定換上威特葛蘭（Nick Wittgren）登板，連續讓2名打者擊成飛球，瓦解對手攻勢。



「道奇隊擁有很棒的陣容和打線」，陳偉殷表示，「整場比賽，我只想著盡量壓低球路」，並指出很高興能做到這點，「像我想要的那樣去控制比賽」。



儘管因評估陳偉殷這幾年投球情況後，加上用球數偏多，提前將陳偉殷換下場，馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）賽後仍稱讚陳偉殷投出一場有水準的比賽。



陳偉殷這場投4.1局無失分，投83球，用球數偏多，被敲出3支安打，送出3次保送和三振，防禦率降至7.56，馬林魚隊後續動用4名牛棚投手、合計失2分，靠著馬林魚隊打線7局下再添2分，終場馬林魚以4比2擊敗道奇。（編輯：張芷瑄）1070516