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閃電狼加賽惜敗 英雄聯盟MSI小組第2進4強

發稿時間：2018/05/16 14:44

最新更新：2018/05/16 14:44

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（中央社記者李晉緯台北16日綜合報導）台灣戰隊閃電狼今天凌晨在「英雄聯盟」季中邀請賽（MSI）小組賽，與中國大陸代表RNG加賽後惜敗，但仍以小組第2的成績，闖進接下來在法國巴黎進行的4強淘汰賽。

本次在德國柏林進行的「英雄聯盟」MSI，閃電狼在前3天的賽事後，一度以6勝0敗排名第1，但之後吞下2連敗，進到最後一天的賽程。

最後一天的賽事，閃電狼雖不敵北美老牌勁旅TL，但拿下對韓國代表KZ的勝利，戰績累積7勝3敗，但賽後仍須看中國大陸代表RNG與TL的賽果，才能決定最終排名，在15日深夜RNG獲勝後，閃電狼與RNG戰績相同，必須經過加賽，決定這個階段的排名。

決定第1名的加賽，RNG一開賽就卯足全力，5分鐘內就拿下兩顆人頭並持續進攻下路搶下首塔，即便前期就取得不小的領先，但RNG並未減緩進攻的腳步，先在河道一波會戰打出0換3的攻勢擴大領先，再往中路直闖閃電狼高地，雖然攻勢稍受抵抗，但此時RNG經濟領先已突破7000大關。

接著RNG再度嘗試叩關高地，先自中路進攻隨後上路跟進，雖未能結束戰局，但也持續對閃電狼帶來傷害，隨後RNG錦上添花拿下巴龍，再連續擊殺閃電狼，並轉至下路進攻高地，但攻勢遭到阻擋。

之後RNG再度組織自上、中兩路雙管齊下進攻，摧毀閃電狼主堡鎖定勝利，以小組賽第1名之姿出線，閃電狼則以小組第2，晉級在巴黎進行的4強淘汰賽。

小組第1名的RNG擁有優先選擇權，他們挑選歐洲代表FNC做為4強淘汰賽首輪的對手，閃電狼則將與KZ交手，兩組對戰組合的勝隊將進行最終決戰，爭奪2018「英雄聯盟」MSI季中邀請賽總冠軍。（編輯：李錫璋）1070516

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