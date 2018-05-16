歷經2年多迷失 辜翠萍重振再拚亞運空手道

4年前仁川亞運，年僅18歲辜翠萍（圖）奪金一戰成名，後來卻經歷2年多迷失，直到去年9月才收心，不過在重返亞運空手道擂台前，她必須先通過選拔賽考驗。中央社記者張新偉攝 107年5月16日

（中央社記者龍柏安高雄16日電）4年前仁川亞運，年僅18歲辜翠萍奪金一戰成名，後來卻經歷2年多迷失，體重也一度失控，直到去年9月才收心，不過在重返亞運空手道擂臺前，她必須先通過選拔賽考驗。



2018雅加達亞運於8月18日開幕，高雄國家運動訓練中心在賽前倒數3個月，開放媒體瞭解選手備戰狀態，中華空手道代表隊將於19日（週六）進行總決選。



辜翠萍在仁川亞運空手道女子50公斤級奪金後，金牌給了她榮耀，也帶給她壓力，當時年輕氣盛的她把心關起來，固執地不願與關心她的教練、朋友溝通，體重也不斷失控，一度從50公斤量級升到61公斤量級。



「我覺得自己越來越糟，越跌越下去」。辜翠萍坦言，等到她發現，自己狀況真的不OK，也想通身邊一直有很多人想要幫她，如果再不珍惜，這些機會都會流失，「所以我放下自己的固執，重新去面對教練、面對壓力，去面對身邊的朋友」。



布農族姑娘辜翠萍在這次亞運決選中，最大勁敵是自家同門師妹谷筱霜，兩人啟蒙教練都是南投縣旭光高中空手道教練黃泰吉，一路走來兩人都是互相競爭、互相成長，月初世界大學空手道錦標賽國手選拔，谷筱霜才剛拿下國手門票。



同樣也是布農族的谷筱霜透露，她和學姐交手次數多到記不得，這回亞運決選，她強調：「還是會全力以赴。」而辜翠萍也坦言，場上交手絕不會留情，下了場大家還是好姊妹。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070516





2018雅加達亞運將登場，中華空手道代表隊19日將進行總決選，4年前仁川亞運奪下金牌的選手辜翠萍（右），經歷2年多的迷失重新振作，再度回到亞運空手道擂台。中央社記者張新偉攝 107年5月16日