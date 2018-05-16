拚亞運奪金 郭婞淳下週赴日移地訓練

台灣舉重女將郭婞淳（圖）21日將啟程前往日本名古屋的中京大學進行4週移地訓練，教練林敬能透露，此行主要目的是要鞏固愛徒的基礎能力。中央社記者張新偉攝 107年5月16日

（中央社記者龍柏安高雄16日電）今年雅加達亞運目標鎖定奪金的台灣舉重女將郭婞淳，下週一將啟程前往日本名古屋的中京大學進行4週移地訓練，教練林敬能透露，此行主要目的是要鞏固基礎能力。



2018雅加達亞運將於8月18日開幕，高雄國家運動訓練中心在賽前倒數3個月，開放媒體入園瞭解選手備戰狀態。



郭婞淳去年世大運舉重女子58公斤量級，以抓舉107公斤、挺舉142公斤破世界紀錄，總和249公斤輕鬆奪金。不過，她年底膝蓋舊傷復發，一度休養2個月，直到今年2月才重新恢復訓練。



林敬能坦言，讓郭婞淳養傷2個月，也是要愛徒「養心」、徹底休息；「婞淳從高三進到國訓中心後，從來沒有這麼長的休息時間，再好的選手若長期在高壓環境中備戰，身心都會不健康。」



上個月大運會是郭婞淳今年復出第一戰，沒降體重的她在女子63公斤級，以抓舉105公斤、挺舉132公斤，總和237公斤輕鬆摘金，不過成績與去年世大運有一段落差。



林敬能表示，這次移地訓練，一方面是觀摩學習日本的訓練方式，另一項重點，就是要鞏固郭婞淳的基礎能力，「接下來我們的目標，是讓她的抓舉繼續維持，挺舉則要在135公斤左右。」



對於即將出發移訓，郭婞淳笑說：「我很興奮，也很期待，畢竟能換個環境訓練，總是比較新鮮。」談到8月的亞運，她信心滿滿地說：「金牌是肯定要拿下的。」（編輯：黃瑞弘）1070516



