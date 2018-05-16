瑞典公布世足賽23人名單 戰神伊布沒入選

瑞典隊公布俄羅斯世界盃足球賽23人名單，老將「瑞典戰神」伊布拉希莫維奇沒入選，讓不少球迷希望破碎。（圖取自伊布拉希莫維奇臉書www.facebook.com/ZlatanIbrahimovic）

（中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導）瑞典隊總教練安德森（Janne Andersson）今天公布俄羅斯世界盃足球賽23人名單，但老將「瑞典戰神」伊布拉希莫維奇沒入選，讓不少球迷僅存的微弱希望破碎。



瑞典去年11月在世界盃歐洲區附加賽擊敗義大利，引起不少人揣測前英超曼聯球星、瑞典隊前鋒伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）會復出，為國家效力。



兩週前，195公分高的「伊布」伊布拉希莫維奇曾表示，對於退出國際賽舞台這件事沒有改變心意。他2016年宣布退出國家隊，現在為美國職業足球大聯盟（Major Soccer League）洛杉磯銀河隊效力。



以下為瑞典國家隊23人名單：



門將：歐森（Robin Olsen）、諾德菲爾特（Kristoffer Nordfeldt）、約翰森（Karl-Johan Johnsson）



後衛：格蘭奎斯特（Andreas Granqvist）、林德洛夫（Victor Nilsson Lindelof）、魯斯提格（Mikael Lustig）、奧古斯丁森（Ludwig Augustinsson）、楊森（Pontus Jansson）、克拉夫特（Emil Krafth）、赫蘭德（Filip Helander）、奧森（Martin Olsson）。



中場：拉森（Sebastian Larsson）、史文森（Gustav Svensson）、埃克達爾（Albin Ekdal）、佛斯柏格（Emil Forsberg）、克雷森（Viktor Claesson）、杜瑪茲（Jimmy Durmaz）、羅登（Marcus Rohden）、希列馬克（Oscar Hiljemark）。



前鋒：柏格（Marcus Berg）、圭德蒂（John Guidetti）、特林（Isaac Kiese-Thelin）、托伊沃寧（Ola Toivonen）。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1070516