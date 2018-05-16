楊子慶再見安 新北市奪小馬青少棒代表權

107年全國青少棒錦標賽冠軍賽，新北市隊16日對決台東縣隊，新北市前6局打完以3比8落後，7局下一口氣灌進6分，再靠著楊子慶再見安打，終場以9比8擊敗台東縣，拿下冠軍，並獲得小馬青少棒中華代表權。（棒協提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年5月16日

（中央社記者黃巧雯台北16日綜合報導）107年全國青少棒錦標賽冠軍賽，新北市今天對決台東縣，新北市前6局以3比8落後，7局下灌進6分，靠著楊子慶再見安打，以9比8贏球，搶下小馬青少棒中華代表權。



全國青少棒錦標賽為2018年美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲）青少棒錦標賽國內選拔賽，今天冠軍戰由新北市出戰台東縣，由冠軍隊取得中華代表權。



新北市今天3局下靠著黃柏瑋安打，攻下1分，陳九登4局下再揮出安打帶有2分打點，助新北市前3局取得3比0領先。



新北市先發投手吳昕杰此役狀況不佳，1局上沒有解決任何打者，留下滿壘就退場，接替投球的田子杰化解危機，直到第5局遇到亂流，隨後登板的林恩鈺也無法阻擋台東縣攻勢，單局被攻下4分。



台東縣6局上再下一城，靠4支安打、1次觸身球保送，再添4分，取得8比3領先。



前6局打完仍落後5分的新北市，7局下靠著楊子慶觸身球上壘，陳九登安打發動一輪共10人次的猛攻，一口氣攻下6分、楊子慶揮出再見安打，助新北市終場以9比8氣走台東縣，拿下冠軍，並獲得小馬青少棒中華代表權。



107年全國青少棒錦標賽團體獎前4名依序為新北市、台東縣、花蓮縣以及台北市。（編輯：劉政權）1070516