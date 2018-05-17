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挑戰印尼亞運魔鬼主場 戴資穎：盡力發揮

發稿時間：2018/05/17 14:51

最新更新：2018/05/17 15:37

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2018雅加達亞運將於8月18日開幕，高雄國家運動訓練中心在賽前倒數3個月，開放媒體入園瞭解選手備戰狀態。世界羽球球后戴資穎（前）17日練球後接受媒體訪問。中央社記者張新偉攝　107年5月17日2018雅加達亞運將於8月18日開幕，高雄國家運動訓練中心在賽前倒數3個月，開放媒體入園瞭解選手備戰狀態。世界羽球球后戴資穎（前）17日練球後接受媒體訪問。中央社記者張新偉攝　107年5月17日

（中央社記者龍柏安高雄17日電）印尼對於羽球運動的狂熱，就宛如歐洲人對於足球一樣瘋狂，今年雅加達亞運，羽球世界球后戴資穎將挑戰印尼「魔鬼主場」，她坦言，會利用接下來時間好好調整、盡力發揮。

2018雅加達亞運將於8月18日開幕，高雄國家運動訓練中心開放媒體採訪，瞭解中華隊備戰情況，台灣羽球名將戴資穎談到印尼亞運羽球比賽場地，對場地的順逆風印象深刻，「就是很難打，順逆風超大」。

戴資穎透露，她對印尼比賽場館並不陌生，因為幾乎年年都會去那裡比賽，去年那座場館重新整修，「我們年初去打的時候，已經變得比較新了，看起來是比較舒服，但場風大致上沒什麼改變，還是一樣很難打。」

對於場風問題，戴資穎不怎麼擔心，她強調，今年亞運開始前，還會有場國際賽會在那邊舉辦，場地適應不是問題，至於是否會有什麼作戰策略，她則表示：「只能下去後靠自己臨場反應」。

印尼民眾對於羽球非常狂熱，加油聲浪震天，對此小戴笑說，「如果他們是幫你加油，那不會有什麼問題，如果是幫對手加油，就可能會有些狀況。」不過她坦言，這也是去印尼比賽要適應的一部分。

4年前仁川亞運，小戴在女單拿下銅牌，今年頂著球后榮銜再次出征，她表示不會因此而有壓力，「亞運的球類項目，要拿獎牌本來就不容易，所以我只能盡力去發揮。」（編輯：方沛清）1070517

2018雅加達亞運將於8月18日開幕，高雄國家運動訓練中心在賽前倒數3個月，開放媒體入園瞭解選手備戰狀態。世界羽球球后戴資穎17日練球後在場邊伸展、收操。中央社記者張新偉攝　107年5月17日2018雅加達亞運將於8月18日開幕，高雄國家運動訓練中心在賽前倒數3個月，開放媒體入園瞭解選手備戰狀態。世界羽球球后戴資穎17日練球後在場邊伸展、收操。中央社記者張新偉攝　107年5月17日
2018雅加達亞運將於8月18日開幕，選手在國訓中心持續進行訓練。世界羽球球后戴資穎17日練球後在場邊伸展、收操與隊友交換意見。中央社記者張新偉攝　107年5月17日2018雅加達亞運將於8月18日開幕，選手在國訓中心持續進行訓練。世界羽球球后戴資穎17日練球後在場邊伸展、收操與隊友交換意見。中央社記者張新偉攝　107年5月17日
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