世足熱 北市幼兒足球賽162隊參加破紀錄

2018台北市幼兒足球錦標賽記者會17日在台北體育館舉行，台北市體育局長李再立（左6）與幼兒足球員一起踢出足球，宣告比賽開始。中央社記者鄭傑文攝 107年5月17日

（中央社記者李晉緯台北17日電）台北市幼兒足球錦標賽19日將在台北田徑場開踢，隨世界盃掀起的足球熱，這次比賽吸引了162隊、近2000名小選手參賽，是歷年之最。



以教練身分帶領民族國中拿下全國中學足球聯賽冠軍的前中華男足國腳羅志安、羅志恩兄弟，今天率民族國中足球隊出席北市幼兒足球賽的賽前記者會。



民族國中的選手在記者會中傳承，教導幼稚園小朋友頂球、射門等技巧，羅志安、羅志恩也分享小時候踢球的趣事。



羅志安提到，當時村子裡幾乎所有小朋友都踢足球，大家都樂在其中。現在教球時，他們也不喜歡給球員壓力，而是營造一個好的環境，「讓小朋友喜歡踢球最重要」。



羅志恩表示，台灣足球發展除了要好好扎根，也要向上發展職業聯賽，「要讓球員、家長看到未來」，才不會每到國中、高中階段，就因為擔心踢球沒未來而放棄。



羅志安、羅志恩說，中國大陸因為有職業聯賽，所以近年有些台灣小球員會提早過去，以先加入青年隊的方式，尋求未來成為職業選手的可能。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070517



