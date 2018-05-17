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王勝偉生涯盜壘數緊追 彭政閔：還有段距離

發稿時間：2018/05/17 23:06

最新更新：2018/05/17 23:06

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（中央社記者黃巧雯新北17日電）中華職棒中信兄弟王勝偉今天完成生涯第200盜，為中職史上第4人，僅次於排名第3彭政閔228盜。王勝偉說：「學長說沒關係 還有一段距離」。

中信兄弟作客新莊棒球場對戰富邦悍將，王勝偉4局上擊出三壘方向滾地球，靠著傳球失誤上壘，面對投捕搭檔陳鴻文、方克偉，隨後成功盜上二壘，繼林易增、黃甘霖、彭政閔後，中職史上第4位加入200盜俱樂部。

王勝偉指出，今年原本可以很早完成200盜紀錄，但卻拖到現在，主因是長打率提升，攻占得點圈機會較高，加上後面輪到中心棒次攻擊，因此不太會貿然盜向三壘。

值得注意的是，王勝偉對自己速度深具自信，進入職棒後，也為自己打擊、守備和盜壘設定目標，儘管完成紀錄性的200盜，但今天仍選擇把目標放在心中，他說：「希望在完成自己心裡那個目標後再跟大家講，也不會太遲。」

王勝偉目前生涯盜壘數200盜，中職排名第4，緊追在排名第3的彭政閔228盜之後；對於今年是否有機會超越，他表示：「可以超越就超越。」

王勝偉透露，彭政閔今天除了向他說聲恭喜外，也跟他說，「沒關係，還有一段距離」。

在眾多盜壘中，又以2008年新人年在倒數第2場比賽，盜壘數超越彭政閔，拿下當年度盜壘王，令王勝偉最印象深刻，而那次盜壘，以及生涯首次盜壘和第200盜都是在新莊球場完成，也讓他直呼與新莊球場很有緣。

中信兄弟王威晨本季以13次盜壘，暫居盜壘王，王勝偉在追求200盜紀錄之餘，也不忘對王威晨開玩笑：「我今天這樣跑，你有可能被我追到喔。」（編輯：黃瑞弘）1070517

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