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法國公布世足賽23人名單 帕耶負傷沒入選

發稿時間：2018/05/18 13:02

最新更新：2018/05/18 13:02

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）法國國家隊總教練德尚（Didier Deschamps）今天宣布，馬賽球星帕耶（Dimitri Payet）沒有入選俄羅斯世界盃足球賽國家隊23人名單。

法新社報導，馬賽昨天在歐洲聯賽（Europa League）決賽敗給馬德里競技，前英超西漢姆聯隊球星帕耶上半場因腿後肌腱拉傷被迫退場，德尚質疑他的傷勢可能使他無法出賽，因此沒有入選。

德尚在法國電視一台（TF1）現場直播的晚間新聞節目公布名單後表示：「帕耶是國家隊相當有分量的候選球員。他上半場（對上馬德里競技）有出賽，但傷勢加重，那樣的傷勢需要3週時間復原。」

2016年歐洲國家盃足球賽（Euro 2016）地主隊法國闖進決賽對戰葡萄牙，當時帕耶是法國隊的主力之一，但最後法國仍不幸敗給葡萄牙。

以下為法國的23人名單：

門將：洛里斯（Hugo Lloris）、曼丹達（Steve Mandanda）、阿雷奧拉（Alphonse Areola）

後衛：埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、金彭貝（Presnel Kimpembe）、孟迪（Benjamin Mendy）、帕瓦德（Benjamin Pavard）、哈米（Adil Rami）、希迪貝（Djibril Sidibe）、烏迪迪（Samuel Umtiti）、瓦拉內（Raphael Varane）

中場：坎特（N'Golo Kante）、馬圖迪（Blaise Matuidi）、恩佐濟（Steven N'Zonzi）、博格巴（Paul Pogba）、托利索（Corentin Tolisso）

前鋒：狄姆貝利（Ousmane Dembele）、費基爾（Nabil Fekir）、吉魯（Olivier Giroud）、格里茲曼（Antoine Griezmann）、勒馬爾（Thomas Lemar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、托萬（Florian Thauvin）。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070518

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