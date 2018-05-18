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應付頻繁出賽有撇步 賴鴻誠今年要拚雙60

發稿時間：2018/05/18 17:17

最新更新：2018/05/18 17:17

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（中央社記者黃巧雯新北18日電）中職富邦悍將投手賴鴻誠今天賽前本季已出賽19場，與隊友倪福德並列最多，為應付頻繁出賽，賴鴻誠今年改以視比賽狀況調整訓練量，他設下本季出賽60場、投60局目標。

賴鴻誠本季出賽19場，戰績1勝1敗，3次中繼成功，投16.1局，被敲出18支安打，送出6次保送、9次三振，防禦率3.86，富邦悍將本季已打37場比賽，賴鴻誠出賽數與倪福德並列全隊投手群最多。

賴鴻誠除了頻繁出賽，本季還曾連3場比賽登板，但他不喊累，賴鴻誠透露，有與教練團達成共識，並盡量與體能教練配合，連續3場出賽並沒有太大問題。

「以往是用體能與重量訓練搭配比賽」，賴鴻誠表示，今年調整方式是用比賽搭配體能與重訓，也讓他連續3場出賽不會像以前一樣，容易出現疲勞感。

賴鴻誠指出，以前覺得體能與重訓做得多，比賽表現一定會好，但反而導致在比賽過程容易出現疲憊，今年是看前一場比賽投球量，再考量今天可能出賽，決定之間的體能與重訓的訓練量。

有了適合自己的訓練方式，賴鴻誠透露，連續出賽對他來而言，「現在會是比較舒服狀況」，反而休2、3天會覺得更疲累，他也希望多出賽，除了幫助球隊外，讓自己身體持續保持最佳狀態。

談到今年目標，賴鴻誠為自己訂下「雙60」目標，即出賽數60場、投60局。（編輯：李亨山）1070518

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