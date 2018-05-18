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第7屆亞洲女青壘球賽 中華隊摘銀

發稿時間：2018/05/18 18:41

最新更新：2018/05/18 18:52

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第7屆亞洲女子青年壘球錦標賽18日在菲律賓克拉克（Clark）自由港區閉幕，經過6天征戰，中華女將摘下銀牌。圖為中華隊全體人員合影。中央社記者林行健克拉克自由港區攝　107年5月18日第7屆亞洲女子青年壘球錦標賽18日在菲律賓克拉克（Clark）自由港區閉幕，經過6天征戰，中華女將摘下銀牌。圖為中華隊全體人員合影。中央社記者林行健克拉克自由港區攝　107年5月18日

（中央社記者林行健克拉克自由港區18日專電）第7屆亞洲女子青年壘球錦標賽今天在菲律賓克拉克（Clark）自由港區閉幕，中華隊經過6天征戰摘下銀牌，取得2019年世界女子青年壘球錦標賽的門票。

第7屆亞洲女青壘球錦標賽13日在呂宋島中部班巴加省（Pampanga）克拉克國際體育中心開幕，有日本、中華、中國大陸、韓國、馬來西亞、泰國、印度及地主菲律賓等8隊參加。中華隊是第6屆賽事的冠軍。

中華隊由埔里高級工業職業學校、士林高級商業職業學校、南崁國民中學、高雄市中正高級工業職業學校及暨南國際大學等校學生組成，預賽以6勝1負、第2名之姿，闖入冠軍賽資格戰。

今天上午，中華隊經過7局纏鬥，以4比2力退中國大陸隊，取得與日本隊爭奪冠軍的資格；下午中華隊迎戰日本隊，惜因打擊未能發揮，又無法壓制日本隊的火力，終場以0比4落敗，屈居亞軍。

針對這場台日之戰，中華隊總教練曾信彰向中央社記者表示，中華女將具備技術，但守備、打擊以及投球的觀念不如對手，導致輸球。

但曾信彰仍肯定中華隊的表現，他說，選手們第一次參加國際賽事，整體而言，從第一場比賽開始，臨場表現愈來愈好，尤其是對上中國大陸隊一役，整體發揮精采，一舉打進冠軍賽。

中華民國駐菲代表處潘志筠及多名僑胞到場觀戰，為中華隊加油，前僑務委員謝世英傍晚也設宴為中華隊慶功。

本屆賽事前3名隊伍依序是日本隊、中華隊及中國大陸隊，3隊取得參加2019年世界女子青年壘球錦標賽的門票，賽事將在美國加州橘郡爾灣（Irvine）舉行。（編輯：郭中翰）1070518

第7屆亞洲女子青年壘球錦標賽18日在菲律賓克拉克（Clark）自由港區閉幕，經過6天征戰，中華女將摘下銀牌。圖為主辦單位人員為中華隊選手掛上獎牌。中央社記者林行健克拉克自由港區攝　107年5月18日第7屆亞洲女子青年壘球錦標賽18日在菲律賓克拉克（Clark）自由港區閉幕，經過6天征戰，中華女將摘下銀牌。圖為主辦單位人員為中華隊選手掛上獎牌。中央社記者林行健克拉克自由港區攝　107年5月18日
第7屆亞洲女子青年壘球錦標賽今天在菲律賓克拉克（Clark）自由港區閉幕，中華隊經過6天征戰，18日抱回亞軍獎盃，也取得明年世界女子青年壘球錦標賽的門票。中央社記者林行健克拉克自由港區攝　107年5月18日第7屆亞洲女子青年壘球錦標賽今天在菲律賓克拉克（Clark）自由港區閉幕，中華隊經過6天征戰，18日抱回亞軍獎盃，也取得明年世界女子青年壘球錦標賽的門票。中央社記者林行健克拉克自由港區攝　107年5月18日
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