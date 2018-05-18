投身國際奧會事務30年 吳經國辦感恩茶會

（中央社記者李晉緯台北18日電）國際奧會委員吳經國今天舉辦「奧林匹克30載感恩茶會」，教育部體育署長林德福期盼吳經國持續發揮影響力，讓台灣在國際體壇更活躍。



今天的感恩茶會中，包括日本籍國際奧會委員竹田恆和、韓國奧會主席李起興、世界運動總會終身榮譽會長朗佛契（Ron Froehlich）等各國體壇人士，以及政界的前行政院長唐飛、前國民黨主席吳伯雄、台中市市長林佳龍都與會。



吳經國表示，過去30年來，每年都有250天到300天在為國際奧會事務努力，期間當然有不小的壓力，但他仍一路堅持至今。



吳經國表示，「我不僅未曾拿過薪水，更把自己所有的時間全部投入，還必須廣結善緣。」對於是否有交棒計畫，他說，談傳承要看是否有適當的對象，「不是隨便找個人就可以接下重擔的」。



至於最近有關以台灣為名前進東京奧運的聲浪，吳經國表示，當初協議是多方有共同認知才能夠簽下的，現在想要變動「可能性很低」。他認為，先保障運動員參賽權益最為重要，要以不失去參加比賽機會為首要考量，「只要選手有好成績，人家會說我們是台灣來的，這是對我們自然而然的認知。」



吳經國1983年擔任中華台北奧會委員、1988年當選國際奧會委員、2012年當選國際奧會執行委員，目前仍是國際奧會文化暨奧林匹克傳承委員會主席，2022年北京冬季奧運協調委員會委員。（編輯：黃瑞弘）1070518