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陳詩欣發文駁爆料 辭東華教職

發稿時間：2018/05/18 21:13

最新更新：2018/05/18 21:55

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zoom in 拿下台灣史上首面奧運金牌的跆拳道女將陳詩欣近期負面新聞纏身，18日在臉書發文澄清外界指控。（圖取自陳詩欣臉書facebook.com/selena.chen.35）拿下台灣史上首面奧運金牌的跆拳道女將陳詩欣近期負面新聞纏身，18日在臉書發文澄清外界指控。（圖取自陳詩欣臉書facebook.com/selena.chen.35）

（中央社記者李晉緯台北18日電）拿下台灣史上首面奧運金牌的跆拳道女將陳詩欣，近期負面新聞纏身，她今天在臉書發出長文，一一澄清外界指控，並宣布辭去東華大學教職。

在東華大學擔任跆拳道指導教練的陳詩欣，針對有關週刊報導提到她「沒去東華大學上課一事」表示，每學期開學時除會發給學生課綱，也會告知學生她必須帶隊出賽的時間，學期間她都盡可能排除萬難親自授課教學，若遇重大關鍵賽事需帶隊出賽，或任何原因無法到課，都會安排代課老師。

陳詩欣表示，在交代清楚前因後果後，決定卸下東華大學的教職。她願獨自承受這一切，無論失去多少，依然正向看待自己的人生，會努力東山再起，「我還有父母要孝順，兒女要陪伴照顧，我會撐起一切」。（編輯：黃瑞弘）1070518

經週刊報導詩欣如列回覆公費收支第一張：８００萬為設備器材費，非補助詩欣人事費用。跟東華大學專案計畫之選手私下收費完全無關，報導未經證實並給當事人看照片資料後再做說明，混為一談、無中生有！私下收費照片二：黃色的收執聯左側（學）字...

陳詩欣發佈於 2018年5月17日



延伸閱讀》遭指不當體罰又違規收費 陳詩欣：爆料者別有居心

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