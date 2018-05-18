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吳桀睿單場5安 統一對戰富邦10連勝

發稿時間：2018/05/18 23:13

最新更新：2018/05/18 23:13

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（中央社記者黃巧雯新北18日電）中華職棒統一獅隊今天對戰富邦悍將，全場狂掃23安打，吳桀睿單場5安打，創生涯新高，終場就以16比5贏球，對戰富邦10連勝，締造對戰富邦（含前身）最長連勝記錄。

統一獅洋投羅里奇今天封鎖富邦悍將打線，投6局僅失1分，再度繳出優質先發的成績。陽建福今年春訓受傷，17日才升上一軍，今天第7局登板中繼，為本季初登板，投1局無失分，讓富邦3上3下。

陳育軒第8局上場，投0.2局，讓富邦一連攻下4分，製造滿壘危機後退場；所幸王鏡銘三振高國麟，化解失分危機。

統一獅隊今天攻勢頻頻，除了第7局，每局都有安打，全場合計揮出23支安打，先發打線全員安打，攻下16分，終場就以16：5獲勝，吳桀睿單場5安打，創生涯新高。

統一獅隊擊敗富邦後，寫下對戰10連勝紀錄，這也是對戰富邦（含前身）最長連勝記錄。總教練黃甘霖表示，今年有特別研究富邦悍將投球以及打擊，而對戰富邦時，每個球員也特別有信心，執行戰術順利。

對於吳桀睿單場5支安打，第9局上場打擊獲得保送，只差1安，就追平聯盟紀錄。黃甘霖說，吳桀睿腳有點拉傷，原本想說有機會挑戰紀錄，讓吳桀睿繼續上場打擊，可惜最後一個打席沒安打，但吳桀睿還年輕，以後還有機會。

富邦悍將洋投羅力此役僅投3.1局，寫下本季先發局數最短紀錄，被敲出9安，加上3次保送，失6分，牛棚合計再丟10分。（編輯：黃瑞弘）1070518

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