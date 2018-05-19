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牧德盃羽球賽開打 盼推廣企業運動風氣

發稿時間：2018/05/19 13:38

最新更新：2018/05/19 13:58

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牧德盃羽球賽19日在台北體育館開打，牧德科技董事長汪光夏（前排右6）表示，希望藉比賽帶起企業運動風氣，並提高企業晉用體優生為員工的意願。中央社記者李晉緯攝　107年5月19日牧德盃羽球賽19日在台北體育館開打，牧德科技董事長汪光夏（前排右6）表示，希望藉比賽帶起企業運動風氣，並提高企業晉用體優生為員工的意願。中央社記者李晉緯攝　107年5月19日

（中央社記者李晉緯台北19日電）牧德盃羽球賽今天在台北體育館熱鬧開打，賽事共吸引53隊參與，牧德科技董事長汪光夏表示，希望藉比賽帶起企業運動風氣，並提高企業晉用體優生為員工的意願。

2018牧德盃企業羽球排名賽，一般組吸引阿默蛋糕、和泰興業、中華航空、鴻海科技集團、台北富邦等48隊參與，專業組有合庫、土銀兩支甲組球隊在內的5隊參加。

汪光夏表示，台灣每年約有2000名體育相關科系學生畢業，僅少數選手能繼續在賽場上發光發熱，「沒好的工作機會，就讓人對投入體育運動感到猶豫，也間接影響台灣體育發展」，牧德盃羽賽肩負提倡企業員工參與運動、讓企業晉用體優生的任務，希望拋磚引玉，為台灣體育運動做出貢獻。

VIP賽政府代表隊一員，現為合庫總教練的廖國茂說：「今天就是下場流流汗，以球會友一番。」提到牧德盃的貢獻，他認為牧德辦比賽、用運動選手作員工，若帶起企業支持的風氣，不論是成立球團、贊助球員都是好事，這部分合庫也算是開風氣之先，培養出戴資穎、周天成等選手，在國際賽打出成績後，也把全台打羽球的風氣帶上來。

代表合庫參加專業組的蔡佳欣提到，退休已經一年，目前在合庫擔任教練，有像牧德、合庫這樣的公司支持運動蠻好的，這對體育運動的發展是好事，也讓羽球風氣越來越好。

代表和泰興業打一般組賽事的章有海，過去也曾參加清晨盃等大型賽事，他表示，公司相當認同且支持員工養成運動的習慣，因此成立社團性羽球隊已經3年，讓大家可以在工作之餘，每週一起打一次羽球，能有公司這樣的支持蠻不錯的。（編輯：管中維）1070519

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