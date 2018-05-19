基隆國際帆船賽登場 30組團隊海上競技

「基隆國際帆船賽」將登場，今年共吸引30組國際團隊、280名選手參賽，帆船20日將在潮境海灣集結後，於上午11時鳴笛出發環繞基隆嶼。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年5月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）「基隆國際帆船賽」明天登場，吸引30組國際團隊、共280名選手參賽，今天下午在海洋廣場舉行開幕儀式，市長林右昌說，期盼透過賽事帶動基隆相關海洋產業。



林右昌致詞表示，基隆是海洋城市，市府近年來積極努力推動海洋相關產業，除了明天舉行的帆船賽外，基隆港的郵輪今年將上看600航次，市府4月舉辦的基隆嶼磯釣賽更是廣受好評，各項海洋產業都相當興盛。



市府產業發展處指出，今年賽事吸引超過30組國際團隊前來共襄盛舉，帆船國籍包括日本、美國、馬來西亞、台灣、香港等共280名選手參賽，首場賽事將在明天舉行，帆船在潮境海灣集結後，上午11時鳴笛出發環繞基隆嶼。



此外，為讓民眾能近距離一窺精彩賽事，主辦單位更安排娛樂漁船一同參與，並開放海上行動觀賽區席位，已有超過百位民眾報名。市府表示，雖然觀賽船已截止報名，不過民眾仍可前往101高地、潮境復育公園及潮境公園等地觀賽，一起為選手們加油打氣。



舉辦至今已邁入第15屆，每年由台灣與日本輪流主辦的「基隆國際帆船賽」，航程橫跨台灣與日本宮古島，是台灣與日本目前唯一的跨國重型帆船比賽。（編輯:孫承武）1070519