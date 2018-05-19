/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 古巴槍擊會考白木屋
>rss

基隆國際帆船賽登場 30組團隊海上競技

發稿時間：2018/05/19 16:54

最新更新：2018/05/19 17:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
「基隆國際帆船賽」將登場，今年共吸引30組國際團隊、280名選手參賽，帆船20日將在潮境海灣集結後，於上午11時鳴笛出發環繞基隆嶼。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年5月19日「基隆國際帆船賽」將登場，今年共吸引30組國際團隊、280名選手參賽，帆船20日將在潮境海灣集結後，於上午11時鳴笛出發環繞基隆嶼。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年5月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）「基隆國際帆船賽」明天登場，吸引30組國際團隊、共280名選手參賽，今天下午在海洋廣場舉行開幕儀式，市長林右昌說，期盼透過賽事帶動基隆相關海洋產業。

林右昌致詞表示，基隆是海洋城市，市府近年來積極努力推動海洋相關產業，除了明天舉行的帆船賽外，基隆港的郵輪今年將上看600航次，市府4月舉辦的基隆嶼磯釣賽更是廣受好評，各項海洋產業都相當興盛。

市府產業發展處指出，今年賽事吸引超過30組國際團隊前來共襄盛舉，帆船國籍包括日本、美國、馬來西亞、台灣、香港等共280名選手參賽，首場賽事將在明天舉行，帆船在潮境海灣集結後，上午11時鳴笛出發環繞基隆嶼。

此外，為讓民眾能近距離一窺精彩賽事，主辦單位更安排娛樂漁船一同參與，並開放海上行動觀賽區席位，已有超過百位民眾報名。市府表示，雖然觀賽船已截止報名，不過民眾仍可前往101高地、潮境復育公園及潮境公園等地觀賽，一起為選手們加油打氣。

舉辦至今已邁入第15屆，每年由台灣與日本輪流主辦的「基隆國際帆船賽」，航程橫跨台灣與日本宮古島，是台灣與日本目前唯一的跨國重型帆船比賽。（編輯:孫承武）1070519

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP