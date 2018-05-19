辜仲諒掌棒協 中職：合作方向待溝通

（中央社記者謝靜雯台北19日電）辜仲諒當選中華民國棒球協會理事長，成為首位擁有中職球團的棒協理事長，過去逢國際一級賽事，中職、棒協衝突不少，辜仲諒上任後短期重要任務，就是奧運資格賽與中職的合作。



近年只要碰到一級國際賽事中職、棒協各有立場，中職球員徵召、組訓賽誰主導、誰負責爭吵不休，2017年世界棒球經典賽，從總教練開始難產，最後中職4隊僅3隊支援，Lamigo桃猿隊不僅不支援，也直言未來只參加由中職主導的國際賽。



中華隊在2017年經典賽跌跤、吞下3連敗，經典賽後體育署長林德福出面協調，定調未來國家隊一級賽事包括奧運、世界棒球12強賽、經典賽的組訓賽（派隊）由中職負責，棒協為世界棒壘球總會正式會員，並為國家隊對外官方窗口，未來仍會由棒協擔任報名、對外聯繫、申請舉辦國際賽角色，也就是賽事主辦權為棒協。



過去棒協理事長與中職有直接關係的例子不多，僅唐盼盼曾身兼棒協理事長及中職首任會長，辜仲諒擁中職中信兄弟隊，現在接任棒協理事長，外界期待未來在兩單位合作上是否有轉機。



2020年棒壘球重返奧運，明年亞洲棒球錦標賽、世界棒球12強賽攸關能否取得奧運資格、為一級國際賽事，兩個比賽組訓賽（派隊）由中職負責，主辦賽事權利在棒協，棒協也負責旅外球員徵部分，但中職對於「賽」的認知尚有不同意見。



對於辜仲諒當選棒協理事長後，對於國際賽事中兩單位的合作關係是否會有轉機，中職秘書長馮勝賢樂觀表示，「兩個單位本來就有合作關係，一定會找時間溝通，但是否有轉機是執行面的東西，要在碰過面後才會知道，合作方向也需見面後才會明朗。」



辜仲諒除了是棒協理事長，也是中職4支球團老闆之一，馮勝賢表示，「他雖擁有職棒球隊，但大部分也都交由專業團隊在管理，他是老闆之一，我們底下有4個球團，不會因為他當選就特別有什麼改變，未來的方向還是交由高層決定。」（編輯：黃瑞弘）1070519