騎士火力全開 17記3分砲轟垮賽爾蒂克

（中央社記者龍柏安台北20日綜合報導）東區決賽客場吞下2連敗的克里夫蘭騎士，今天靠著全隊3分火力齊揚，全隊合力砍進今年季後賽新高的17顆3分球，終場116比86大破賽爾蒂克，系列賽追成1比2落後。



美國職籃（NBA）東區決賽第3戰，騎士今天在主場迎戰「綠衫軍」賽爾蒂克，騎士王牌球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）全場累計12投8中，外帶10罰中8，攻下全場最高的27分、12助攻，大前鋒洛夫（Kevin Love）則拿下13分、14籃板，騎士全隊共6人得分達到雙位數，靠著均衡火力做後盾，在東區決賽開胡。



騎士此役全隊聯手飆進17顆3分球，寫下今年季後賽新高，改寫5月2日面對東區龍頭暴龍時，所寫下單場團隊14顆3分球紀錄。



此外，騎士今天團隊3分球累計34投17中，命中率達50%，同步再創今年季後賽新高，打破5月8日面對暴龍，團隊所締造的46.2%季後賽3分球最佳命中率紀錄。



背負著0勝2負的騎士，今天開局就用一波20比4的攻勢下馬威，整場比賽未曾落後，且上半場團隊3分球16投9中，挾56.3%的高檔命中率逞威，半場打完就已以61比41取得壓倒性領先，下半場賽爾蒂克沒能止血縮小差距、越輸越多，最後淨輸30分吞敗。



賽爾蒂克全隊以菜鳥前鋒塔特姆（Jayson Tatum）的18分最高，後衛羅齊爾（Terry Rozier）則拿下次高的13分、2助攻，「綠衫軍」團隊命中率僅39.2%，團隊籃板也以34比45落後，攻防都沒有前兩戰水準，才在客場吞下慘烈一敗。（編輯：管中維）1070520