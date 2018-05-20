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前國家教練狀告日本足協 求償1日圓和登報道歉

發稿時間：2018/05/20 13:47

最新更新：2018/05/20 13:47

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（中央社記者龍柏安台北20綜合報導）2018俄羅斯世界盃倒數只剩24天，上個月被解雇的前日本國家隊總教練哈利爾霍季奇，卻在開打前狀告日本足協，要求象徵性的賠償金1日圓與登報道歉。

現年65歲的法國籍教頭哈利爾霍季奇（Vahid Halilhodzic），是波士尼亞裔，4月9日他被無預警拔掉日本國家男子足球隊總教練兵符，改由63歲的技術委員長西野朗接任。

今年世界盃，日本與波蘭、塞內加爾與哥倫比亞並列在H組，對日本來說相對有機會晉級16強，不過日本在之前的熱身賽中，和實力有段差距的馬利僅以1比1踢和，面對烏克蘭則以1比2輸球，也讓日本足協對哈利爾霍季奇失去信心。

哈利爾霍季奇在得知自己被炒魷魚後，第一時間就曾表示「意外」，也曾放話會對日本足協提出民事告訴，根據日本時事社報導，哈利爾霍季奇的委任律師表示，哈利爾霍季奇希望日本足協可以明確解釋他被解僱的理由與原因，而日本足協則在5月17日發出解釋信函，但信函內沒有任何具體解釋，因此哈利爾霍季奇決定提告。

哈利爾霍季奇的代理律師透露，他的委託人認為自己名譽受損，因此已向東京地方法院提出訴狀，要求日本足協賠償1日圓，並在主要媒體登報道歉。（編輯：施燕飛）1070520

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