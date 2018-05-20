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前進世界盃 艾斯帕斯西甲表現替自己加分

發稿時間：2018/05/20 14:30

最新更新：2018/05/20 14:30

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（中央社維戈19日綜合外電報導）西甲塞爾塔維戈（Celta Vigo）隊前鋒艾斯帕斯今天在主場踢進兩球，本季優異表現更上層樓，助球隊4比2勝萊萬特（Levante），讓西班牙隊更沒理由不徵召他出征世足賽。

路透社報導，30歲的艾斯帕斯（Iago Aspas）今天賽前已取得個人西甲單季最佳進球記錄，今天上半場結束前和下半場開踢後不久先後近距離破網，將個人本季進球數推升到22顆。他稍早更製造機會讓隊友葛梅茲（Maxi Gomez）率先替球隊破蛋。

艾斯帕斯賽後告訴記者：「我已經盡我一切可能，以便能去踢世界盃。」

「現在決定權握在（教頭）盧柏迪古（Julen Lopetegui）手上。」

西班牙隊教練盧柏迪古預計21日公布前進俄羅斯世足賽的國家隊名單。

艾斯帕斯入選西班牙國家隊8次，踢進4球，只有一次擔任先發，是在去年6月與哥倫比亞隊1比1踢和的友誼賽比賽。

盧柏迪古上一次帶隊時有徵召艾斯帕斯，他也不負眾望破網建功，助球隊6比1血洗阿根廷隊。

艾斯帕斯是西甲本季進球數最多的西班牙籍球員，整體排名第4，進球數僅少於梅西（Lionel Messi）的34顆和蘇亞雷斯（Luis Suarez）及「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的各25顆。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1070520

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