/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 哈利王子會考白木屋安室奈美惠
>rss

足協10席會員代表資格認定 將交FIFA定奪

發稿時間：2018/05/20 15:03

最新更新：2018/05/20 15:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北20日電）足協今天召開第11屆第15次臨時理監事會議，會中確定6月18日將召開臨時會員大會，不過針對2個地方委員會以及4個未成立的協會是否具投票資格則沒共識，將請國際足球總會釋疑。

中華足協改選紛爭不斷，日前有意參選足協理事長的台日關係協會會長邱義仁，就因他非足協會員，一度被摒除在參選大門外，後來被一狀告上國際足球總會（FIFA），最後經由FIFA來函解釋，邱義仁的參選資格才順利解套。

今天召開的臨時理監事會議當中，先確認6月18日將召開臨時會員大會，並確認選舉章程、選舉委員會與選舉上訴委員會的名單，並訂定改選時間與地點，足協秘書長陳威任表示：「如果沒有意外，改選時間應會訂在7月7日」。

足協改選採取會員代表直選，目前共計有39席會員代表具投票資格，由於包括裁判、教練、青少年發展與5人制足球等4個協會（每協會擁有2票），至今仍未成立；加上金門與澎湖縣足球委員會各擁有1票的會員代表，會員代表推派認定不符合程序。因此5月9日足協的理事會上就通過，僅39席會員代表具投票資格。

今天會議中，兩派人馬對4個協會與金門、澎湖的投票資格展開激烈攻防，雙方均沒共識，足協副理事長龔元高說：「最後就用FIFA的決定，吵半天沒有結果，FIFA是聖旨，只要聖旨到一切就解決了」。

陳威任則強調，足協在102年8月24修訂規章時就曾明訂，當時4個協會的籌備會都可參與會員大會，且在102年12月7日就已行使過投票權，僅青少年足球發展協會沒有參與投票。（編輯：方沛清）1070520

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP