足協10席會員代表資格認定 將交FIFA定奪

（中央社記者龍柏安台北20日電）足協今天召開第11屆第15次臨時理監事會議，會中確定6月18日將召開臨時會員大會，不過針對2個地方委員會以及4個未成立的協會是否具投票資格則沒共識，將請國際足球總會釋疑。



中華足協改選紛爭不斷，日前有意參選足協理事長的台日關係協會會長邱義仁，就因他非足協會員，一度被摒除在參選大門外，後來被一狀告上國際足球總會（FIFA），最後經由FIFA來函解釋，邱義仁的參選資格才順利解套。



今天召開的臨時理監事會議當中，先確認6月18日將召開臨時會員大會，並確認選舉章程、選舉委員會與選舉上訴委員會的名單，並訂定改選時間與地點，足協秘書長陳威任表示：「如果沒有意外，改選時間應會訂在7月7日」。



足協改選採取會員代表直選，目前共計有39席會員代表具投票資格，由於包括裁判、教練、青少年發展與5人制足球等4個協會（每協會擁有2票），至今仍未成立；加上金門與澎湖縣足球委員會各擁有1票的會員代表，會員代表推派認定不符合程序。因此5月9日足協的理事會上就通過，僅39席會員代表具投票資格。



今天會議中，兩派人馬對4個協會與金門、澎湖的投票資格展開激烈攻防，雙方均沒共識，足協副理事長龔元高說：「最後就用FIFA的決定，吵半天沒有結果，FIFA是聖旨，只要聖旨到一切就解決了」。



陳威任則強調，足協在102年8月24修訂規章時就曾明訂，當時4個協會的籌備會都可參與會員大會，且在102年12月7日就已行使過投票權，僅青少年足球發展協會沒有參與投票。（編輯：方沛清）1070520