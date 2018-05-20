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義大利傳奇門將布馮完美謝幕 球迷含淚歡送

發稿時間：2018/05/20 15:53

最新更新：2018/05/20 16:04

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（中央社記者龍柏安台北20日綜合報導）被換下場前，義甲祖文特斯40歲門將布馮，和隊友相擁、親吻臉頰，現場球迷臉上噙著淚水、紛紛站起身來猛力鼓掌，用行動和這位義大利傳奇門將說再見。

義大利門將布馮（Gianluigi Buffon）今天是最後一次身穿祖文特斯（Juventus）戰袍，他全場出賽63分鐘，下場前球隊仍以2比0領先維洛納（Verona），球隊最終以2比1贏球，讓他在祖文特斯的最後一戰，完美謝幕。

布馮自2001年以4600萬美元（約新台幣13億8000萬元）轉會費轉投祖文特斯，開啟他璀璨的義甲生涯，他率隊拿下義甲7連冠，並4次幫助球隊拿下聯賽和盃賽雙冠王，此外他還保有連續974分鐘、義甲最長未失球等紀錄，自2012年迄今，他一直都是祖文特斯的隊長。

除了職業隊的光環，布馮是義大利國家隊的當家門將，他生涯共參加過5次世界盃，並2度獲選義大利足球先生，他在3天前的記者會上透露，「若是在15天前，我很確定我會退休，現在我收到一些非常棒的報價，不過對我來說最重要的還是祖文特斯，下個星期我會做出決定。」

根據ESPN透露，目前布馮收到的報價當中，包括英超聯賽冠軍利物浦、法甲的巴黎勝日耳曼等豪門球隊。（編輯：李錫璋）1070520

影片來源：Juventus YouTube頻道
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