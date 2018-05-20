休息待世界盃 例行賽最終戰梅西不先發

巴塞隆納隊教練瓦維德計畫讓頭號球星梅西（圖）休息，不列入巴塞隆納本季例行賽最後一戰對皇家社會隊的先發名單內。（圖取自巴塞隆納隊臉書www.facebook.com）

（中央社巴塞隆納19日綜合外電報導）巴塞隆納隊提前登上本季西甲冠軍，球隊教練瓦維德（Ernesto Valverde）計畫讓頭號球星梅西休息，不將他列入巴塞隆納本季例行賽最後一戰對皇家社會隊的先發名單內。



路透社報導，巴塞隆納隊西甲本季最終戰，是在主場諾坎普（Nou Camp）迎戰皇家社會，屆時將是隊長伊涅斯塔（Andres Iniesta）在巴塞隆納隊擔任中場核心16年後的告別賽。5度榮獲世界足球先生的梅西雖不先發，但仍會是球隊名單中的一員。



雖然巴塞隆納16日在南非與當地球隊Mamelodi Sundowns踢友誼賽時，梅西僅替補上場，但上週作客萊萬特（Levante）比賽時，梅西就掛免戰牌，巴塞隆納當天以4比5敗給對手，在西甲本季賽完37場後嘗到首敗。



瓦維德今天在記者會說：「他已踢了許多時間，不時受傷且帶傷上陣。本賽季最後一場比賽，我們覺得是讓他休息的時候了，他在南非踢15分鐘是有合約因素，但明天的計畫就是讓他休息。」



梅西本季為巴塞隆納踢了53場各項賽事，且以34球進球高居西甲進球榜首。他將率阿根廷國家隊出征下月的世界盃足球賽。（譯者：陳亦偉/核稿：陳政一）1070520