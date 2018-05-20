獅隊黃竣彥生涯首勝當起點 盼有效利用優勢

中職統一獅隊投手黃竣彥19日對富邦悍將隊中繼2局替球隊守住勝利，拿下個人中職生涯首勝。黃竣彥20日受訪表示，會把首勝當成邁向下個目標的起點。中央社記者謝靜雯攝 107年5月20日

（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職統一獅隊投手黃竣彥，昨天對富邦悍將隊中繼2局無失分，指叉球發揮壓制力，替球隊守住勝利，拿下個人中職生涯首勝；黃竣彥盼發揮身材優勢和協調性，「首勝是邁向下一個目標的起點」。



昨天比賽5局悍將隊進攻，3比5落後、無人出局壘上有人時黃竣彥登板中繼，黃竣彥表示，當下沒有想太多，危機時刻上場接替的經驗，在業餘、學生球隊時期也有遇過，雖然職棒張力更大，「但上場就是全力投好每顆球，不去管面對的打者是誰，不去想對手有多強，全力對決、我後面還有人」。



黃竣彥為獅隊去年季中選秀第5輪選進的好手，本季開始在一軍出賽，目前為止本季一軍出賽5場，總計投6.1局失掉3分（1分責失分），防禦率1.42，帳面成績不錯，但每局被上壘率偏高，黃竣彥表表示，控球的穩定度還要再修正。



昨天比賽黃竣彥拿手球路指叉球發揮的不錯，有效替球隊化解危機，他表示指叉球算是有自信的武器球，但球速方面還沒有調整到最好，「進到職棒後就算用盡全力投，球速還是沒辦法達到業餘時期的水準」，一、二軍的教練團都持續幫忙調整，學長也會提醒，「多聽多吸收，當作學習」。



黃竣彥身高190公分，有不錯身材優勢，二軍投手教練林岳平不斷叮嚀，希望他不要只用蠻力，要有效的運用協調性和身材優勢去投球；黃竣彥不著急，新人球季才過了約2個月，一步一步慢慢來，每個階段給自己目標，先前是初登板、現在拿到首勝，「也把首勝當成邁向下一個目標的起點」。（編輯：張銘坤）1070520