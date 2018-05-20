林岳平幫調整 洪心騏微調甩臂球速提升

中職統一獅隊投手洪心騏（圖）20日受訪時透露，在二軍投手教練林岳平提醒下微調揮臂動作，收到不錯成效，本季直球均速明顯進步。中央社記者謝靜雯攝 107年5月20日

（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職統一獅隊投手洪心騏昨天本季第2場先發，對富邦悍將隊無關勝敗；洪心騏透露在二軍投手教練林岳平提醒下，微調揮臂動作，本季直球均速明顯進步。



洪心騏昨天對悍將隊先發投4局被敲8支安打，包括1發全壘打，失掉4分（3分責失分），5局續投接連被敲3支安打掉分，1個出局數都沒抓下、提前退場，獅隊終場拿下比賽勝利，洪心騏無關勝敗。



對於昨天先發表現，洪心騏表示，「大家都很想要贏，但反而因此讓自己投起來有點綁手綁腳，沒有辦法隨心所欲」；洪心騏點出，5局接連被敲出安打無法採煞車，加上守備傳球時造成吳桀睿扭傷退場，對自己表現有點懊惱。



洪心騏本季一軍先發出賽場次不多，但他透露在二軍投手教練林岳平的提醒下，動作微調、收到不錯成效，「他希望我可以突破，不要只是順順的投」；洪心騏微調甩臂動作後，直球均速從去年136至138公里左右，今年直接均速可以提升到約140公里。



微調動作後感覺更好，但洪心騏表示，還需要讓身體去記憶好的感覺，此外今年心態上也更不同，「去年投球感覺比較被動，但投手是需要主動的角色，想要壓制打者，要變得更主動」；獅隊本季幾名年輕投手輪流爭本土先發投手輪值，但洪心騏表示，不會因為這樣給自己壓力，大家都想拚，也都持續在持續進步。（編輯:孫承武）1070520