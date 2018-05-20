湯優盃羽球賽 戴資穎周天成領軍分取首勝

在泰國曼谷舉行的2018湯優盃羽球比賽，20日晚間男子團體賽中，由中華隊對戰德國，男單王子維以直落二輕鬆獲勝。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年5月20日

（中央社記者劉得倉曼谷20日專電）世界羽球聯盟湯優盃團體賽在泰國舉行，今天由中華隊女單好手戴資穎領軍對上香港隊張雁宜等人，小戴勝香港，取得團體預賽第一分，女團共獲4分積分，男團部分也已取得3分。



2018世界羽球聯盟湯優盃比賽（Total BWF Thomas and Uber Cups Championships）今天起至27日在泰國暖武里省的IMPACT ARENA舉行，共有18國好手參加，26日進行女子的優霸盃決賽，男子的湯姆斯盃決賽27日舉行。



中華女子代表隊在優霸盃中與香港、德國和泰國同組，在今天贏香港之後，女團將在22日對上德國隊，23日晚間小戴將與宿敵泰國女將拉差諾（Ratchanok Intanon）對決，不少旅泰台商與僑胞已預先購票準備為中華隊選手加油打氣。



男子團體的湯姆斯盃，中華隊與日本、德國和香港同組，中華隊今晚將對上德國隊。



好手周天成領軍先戰德國選手，第一局出現拉鋸狀態，第二局周天成發揮實力，以直落二獲勝，輕鬆取得男子團體第一分，接著男雙也是直落二獲勝。



男單王子維也直落二勝德國，再加一分積分



男子團體在22日將與香港競技，23日再與日本隊交手。（編輯：郭中翰）1070520