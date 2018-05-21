秘魯隊長喝茶涉禁藥 球員協會向FIFA請命

秘魯足球隊長葛瑞羅先前因喝了含有古柯鹼成分的茶，藥檢時呈現古柯鹼陽性反應，才剛服完6個月球監，體育仲裁法庭20日宣布，禁賽增加為14個月。（圖取自FIFPro推特twitter.com/fifpro）

（中央社蘇黎世20日綜合外電報導）世界職業足球員協會（FIFPro）今天表示，已經發函向國際足球總會（FIFA）請命，要求讓秘魯隊長葛瑞羅（Paolo Guerrero）能夠參加本屆世界盃。



路透社報導，世界職業足球員協會在推特上表示，「希望在未來24小時到48小時內能有突破」。



葛瑞羅先前因喝了含有古柯鹼成分的茶，藥檢時呈現古柯鹼陽性反應，才剛服完6個月球監。體育仲裁法庭（CAS）今天宣布，禁賽增加為14個月。



經世界反禁藥組織（WADA）提出申訴後，體育仲裁法庭決定延長禁賽，使34歲的葛瑞羅將錯過下個月開打的世界盃。



秘魯暌違36年再度重返世足會內賽，而葛瑞羅是秘魯的生涯進球紀錄保持人。



儘管接受葛瑞羅並非故意用藥增強運動表現，且是不知情下食用，體育仲裁法庭還是決定延長禁賽。



世界職業足球員協會先前已經批評，禁賽不符比例原則，並表示世界反禁藥組織的規範用在足球界之前，沒有適當問過球員意見。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070521