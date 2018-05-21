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合庫暑假育樂營 莊智淵江宏傑指導

發稿時間：2018/05/21 16:20

最新更新：2018/05/21 16:20

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（中央社記者李晉緯台北21日電）邁入27年的合庫暑假育樂營即將開始報名，今年羽球、棒球、桌球3個營隊自7月起陸續登場，活動同樣有合庫旗下球隊的國手級教練指導，包括莊智淵、江宏傑等都會擔任客座教練。

合作金庫銀行副總經理陳美足說，合庫育樂營過去26年共吸引約6萬人參與，育樂營對規則、禮儀的講授，和國手級教練示範深受歡迎，「看到學童學習過程中露出的笑容，和家長滿足的神情，成為合庫續辦育樂營的動力」。

陳美足提到，合庫響應政府，贊助3種球類、5支球隊，帶動全民運動風氣，羽球隊陣中有世界球后戴資穎等名將，且甫於全國團體賽奪得女團18連霸；棒球隊也剛在全國成棒甲組春季聯賽獲得亞軍，桌球隊除有老將莊智淵持續為國爭光，也有世界排名搶進百大的新秀林昀儒，顯示合庫為台灣體育貢獻的心力。

去年才剛迎接女兒誕生的合庫桌球隊選手江宏傑表示，以前也是因為參加類似活動而喜歡運動、走上桌球這條路，談到自己在合庫育樂營的角色，江宏傑說：「我在合庫育樂營最大的工作就是讓大家開心，希望藉此讓小朋友喜歡上桌球。」

今年要迎接家中第2個小孩的合庫羽球隊選手李勝木提到，過去在合庫育樂營碰過不少狀況，曾有小朋友亂丟口香糖，黏到別人的頭髮，也有小朋友拿了球拍就亂揮亂打，即便讓他好氣又好笑，但他不會太要求秩序，唯一的原則就是「不要受傷」。

合庫育樂營今年仍可免費參加，限國小3年級到6年級學童，羽球和棒球從6月21日到22日受理報名；桌球報名時間則為7月5日到6日。

羽球營7月18至20日在新竹市科學工業園區實驗高中進行；棒球營8月1日至3日在高雄市立澄清湖棒球場登場；桌球營8月8日至10日在嘉義市東區體育館。（編輯：吳佳穎/張芷瑄）1070521

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