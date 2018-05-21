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全國身障運動會5/24登場 吉祥物酷蛙亮相

發稿時間：2018/05/21 16:33

最新更新：2018/05/21 17:16

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107年全國身心障礙國民運動會24日起將在嘉義市舉行，吉祥物「酷蛙」以在嘉義市發現並命名的「諸羅樹蛙」為發想設計，21日正式亮相。中央社記者江俊亮攝　107年5月21日107年全國身心障礙國民運動會24日起將在嘉義市舉行，吉祥物「酷蛙」以在嘉義市發現並命名的「諸羅樹蛙」為發想設計，21日正式亮相。中央社記者江俊亮攝　107年5月21日

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）107年全國身心障礙國民運動會將於24至27日在嘉義市舉行，大會吉祥物「酷蛙」今天亮相，並由重度聽障者林儀珊擔任代言人。

zoom in 107年全國身心障礙國民運動會24日起至27日將在嘉義市舉行，今年邀請重度聽障者林儀珊擔任代言人，並以舞蹈作為活動記者會開場表演。中央社記者江俊亮攝　107年5月21日107年全國身心障礙國民運動會24日起至27日將在嘉義市舉行，今年邀請重度聽障者林儀珊擔任代言人，並以舞蹈作為活動記者會開場表演。中央社記者江俊亮攝　107年5月21日

嘉義市長涂醒哲今天在市府大門口召開記者會，邀請代表嘉義市參加特奧滾球的選手陳柏宏（北興國中學生）、指導教練簡希哲示範特奧滾球動作。

涂醒哲表示，大會吉祥物「酷蛙」，是以在嘉義市發現並命名的「諸羅樹蛙」為發想設計。諸羅樹蛙俗稱「雨怪」，已由行政院農業委員會列為珍貴稀有保育動物。

大會今天邀請嘉義市崇文國小員工林儀珊當代言人，並以舞蹈作為開場表演。

涂醒哲表示，林儀珊是一名重度聽障者，由於自幼勤練舞蹈，就讀國小時就獲得總統教育獎，也曾參加全國身心障礙運動會游泳比賽獲自由式第3名，她克服身體障礙，努力不懈的精神，正是身心障礙者的典範。

涂醒哲表示，這次全國身障運動會項目包括：田徑、游泳、保齡球，輪椅網球、籃球、桌球、地板滾球、健力、射箭、特奧羽球、特奧滾球、特奧輪鞋競速等15個項目。（編輯：李錫璋）1070521

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