中道打玉山盃心情不同 盼好成績吸引贊助商

中道中學棒球隊為宜蘭縣內唯一甲組青棒球隊，近年招生瓶頸、球員外流問題嚴重，球隊也苦尋不到在地贊助商，中道傳出停招、解散危機；107年玉山盃全國青棒賽將於23日開打，球員林栚呈（左）表示，希望好表現可以吸引贊助商支持，右為總教練陸永茂。中央社記者謝靜雯攝 107年5月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）107年玉山盃全國青棒賽將於23日開打，宜蘭縣此次中道中學代表，中道傳出停招、解散危機，球員林栚呈表示，中道的存在對宜蘭打球的球員來說有重要意義，希望好表現可以吸引贊助商支持。



中道中學棒球隊為宜蘭縣內唯一甲組青棒球隊，中道與球隊贊助商合約2016年結束後沒有續約，苦尋不到宜蘭縣在地贊助商，加上近年招生瓶頸、球員外流問題嚴重，中道董事會決議今年球隊停招一年，如果明、後年繼續停招，中道棒球隊可能走入歷史。



中道總教練陸永茂2000年一手促成球隊成立，球隊今年邁入第19年，陸永茂表示，消息傳出後許多中道校友都很關心，6月4日棒界校友會直接回學校與董事會溝通，希望能夠有轉機。



107年玉山盃全國青棒錦標賽為2018年亞洲青棒錦標賽國內選拔賽，宜蘭縣隊過去在玉山盃最佳成績為2014年拿下亞軍，中道高三投手林栚呈表示，國中畢業時原本也傳出中道中學要停招、解散的消息，當時很擔心不知道接下來高中該去哪裡讀，「中道是宜蘭唯一一所甲組青棒球隊，它的存在對宜蘭打球的小朋友來說有很重要的意義」。



林栚呈身高195公分，身材條件很好，陸永茂巧妙比喻，「他投球角度像是從2樓丟到1樓」，去年10月在大陸的美國大聯盟訓練中心人員也有找他去訓練，「他是側投，有身材和速度優勢，是球隊主力投手」。



知道球隊停招消息後，林栚呈坦言參加此次玉山盃心情當然很不同，「會希望帶領球隊打出好成績，讓更多的企業看到，願意支持贊助球隊」。（編輯：張銘坤）1070521