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超越C羅成就 梅西5獲歐洲金靴獎

發稿時間：2018/05/21 17:26

最新更新：2018/05/21 18:01

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西班牙甲級聯賽巴塞隆納的阿根廷名將梅西21日5度獲得歐洲金靴獎。（圖取自Lionel Messi臉書www.facebook.com/leomessi）西班牙甲級聯賽巴塞隆納的阿根廷名將梅西21日5度獲得歐洲金靴獎。（圖取自Lionel Messi臉書www.facebook.com/leomessi）

（中央社記者李晉緯台北21日電）俄羅斯世界盃焦點球星，西班牙甲級聯賽（西甲）巴塞隆納的阿根廷名將梅西今天5度獲得歐洲金靴獎，超越葡萄牙名將羅納度的4度獲獎。

體育電視頻道ESPN的報導指出，一個多月前，英國超級聯賽（英超）利物浦的埃及前鋒薩拉（Mohamed Salah）被看好能搶下歐洲金靴獎，但隨後他在英超只再進了4球，但梅西（Lionel Messi）則在西甲進了8球。

梅西以68分（34個進球）排名第1，薩拉以64分（32個進球）排在第2，英超熱刺的克恩（Harry Kane）以60分（30個進球）排名第3。

義大利甲級足球聯賽拉齊奧的因莫比萊（Ciro Immobile）、國際米蘭的伊卡爾迪（Mauro Icardi）與德甲拜仁慕尼黑的李萬度斯基（Robert Lewandowski）3人同以58分（29個進球）並列第4。

歐洲金靴獎排名非僅考量進球數，而是依照聯賽等級有不同的積分，在歐洲5大聯賽（西甲、英超、義甲、德甲、法甲）的進球可獲2分積分，因此，葡萄牙超級聯賽賓菲加的約拿斯（Jonas）雖然也進了34球，但每個進球只能累積1.5分積分，所以只以51分排在第9。

在這次得獎者公布之前，梅西和葡萄牙足球明星「羅納度（Cristiano Ronaldo）都曾4度獲歐洲金靴獎，這次再度得獎，是梅西生涯第5度換此殊榮，羅納度這次則以52分（26個進球）排名第8。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070521

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