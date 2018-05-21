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世羽聯賽事維持21分制 中華隊敦奧教練贊成

發稿時間：2018/05/21 19:03

最新更新：2018/05/21 19:03

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（中央社記者李晉緯台北21日電）世羽聯19日開會通過維持3局、21分賽制，對此世界球后戴資穎母隊合庫的總教練，也是中華隊倫敦奧運總教練廖國茂表示，他贊成維持這樣的制度，因為比較能呈現選手真正的實力。

合庫育樂營7月陸續展開，並在今天進行記者會，合庫旗下羽球、棒球、桌球隊的教練、選手都有代表出席，羽球隊總教練廖國茂受訪時談到近期世羽聯（BWF）賽制、規則的改變，和他對這些改變的看法。

湯優盃20日起在泰國的曼谷進行，在賽事開打之前，世羽聯19日先在年會中否決將比賽改為5局、11分制的提議，意即未來賽事仍將維持3局、21分制。

針對比賽改為5局、11分制的提議，廖國茂認為，這樣投機的成分太高，因為「選手只要發生幾次失誤，1局比賽就輸掉了」，所以難免有不公平的情況發生，也無法顯示選手真正的實力。

廖國茂提到，選手比賽時必須適應場地的風向、燈光，若改採5局、11分制，如果球員未能很快進入狀況，一下子就結束了，「爆冷門的機率就會大幅提高」。

兩年一度的湯優盃，是由男子組的湯姆斯盃（Thomas Cup）及優霸盃（Uber Cup）合稱，台灣男子隊22日下午將對上香港，女子隊22日晚間將對上德國。（編輯：張銘坤）1070521

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