陳偉殷傷癒復出 盼正向思考克服逆境

美國職棒邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷本季傷癒復出，表現起伏不定。他坦言，太想追求完美，反而影響投球節奏，希望以正向思考克服逆境。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年5月22日

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美國職棒MLB邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷本季傷癒復出，表現起伏不定。他坦言，太想追求完美，反而影響投球節奏，希望以正向思考克服逆境，保持健康投完整季。



陳偉殷近兩年受傷病困擾，去年整季僅先發5場，本季又因左手肘拉傷未能趕上開季。4月底重返大聯盟以來，陳偉殷先發5場表現起伏較大，其中5月9日對芝加哥小熊隊，投3局掉9分，吞下大聯盟生涯最慘敗仗；近兩場先發，陳偉殷都無關勝負，但表現明顯回穩。



馬林魚隊今天作客紐約，與大都會隊展開3連戰。陳偉殷隨隊出征，賽前受訪暢談傷癒復出後的心路歷程，並主動提及自己有找心理醫生，期望改善想太多的毛病。



陳偉殷說，傷癒復出首戰投得不錯，他期許往後每場都能進步一些，可惜之後兩場比賽狀況稍差，投得不好。找心理醫生聊過後，最近兩場先發「比較釋懷」，有慢慢進入狀況。



他表示：「心理醫生覺得這是一場暴風雨，如果它過了，就好了，可是你要怎麼讓它過？你必須要接受它，不要再去排斥，或覺得可以再改變什麼東西。接受的話，至少你的心理因素會在正面方向，讓自己專注在打者上面，你自己的感覺也會慢慢找回來。」



陳偉殷本季在大聯盟投22局，送出14次三振、12次保送，三振四壞比並不理想，且被敲6支全壘打，挨轟率偏高。



他坦言自己太想追求完美，原本想太多，最近兩場比賽盡量專注控球、如何壓制打者，保持「就算挨轟也要接受」的心態，連被擊出不營養安打也要釋懷，畢竟在大聯盟投球，不是在日本或低階聯盟，有太多事情無法掌握，「被打就被打，至少心理正向一點的話，我覺得怎麼樣都沒有關係」。



他說：「想愈多，亂了自己的節奏，反而對自己的傷害才是最大的。」



對陳偉殷來說，正向思考就是適當的時候想適當的事，能控制就控制，不能控制的事情就一笑置之。他說：「是時候該長大了，也該讓自己看到應該要再成長的地方。」



陳偉殷認為，傷癒復出後才先發5場，還稱不上「成功復出」。他說，畢竟去年球季也才先發5場，算一整年沒有比賽感覺，今年唯一目標就是保持健康，投完整個球季。



陳偉殷現年32歲，2016年與馬林魚隊簽下5年8000萬美元合約，成為在大聯盟最高薪的台灣球員。這份合約將在今年走到一半，陳偉殷說，在馬林魚的前半段沒什麼好回顧的，因為他的球員生涯尚未結束，還有很長的路要走。



談到球員生涯，陳偉殷說，沒有給自己很大的目標，「目標就是能夠持續打就繼續打，不會去回想以前怎麼樣，只會想我目前應該做的事情是什麼」。（編輯：陳惠珍）1070522