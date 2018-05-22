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NIKE辦訓練營 快艇球員發展總監看好台球員

發稿時間：2018/05/22 14:53

最新更新：2018/05/22 14:53

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（中央社記者李晉緯新北22日電）在NIKE訓練營指導高國豪、吳永盛、林庭謙等人的NBA快艇隊球員發展總監塞維恩斯今天表示，他對台灣球員的水準感到驚艷，訓練營中更有3、4人，是他想帶回美國訓練的。

2018 NIKE SKILLS ACADEMY訓練營今天持續在新北市泰山體育館進行，美國職籃（NBA）洛杉磯快艇隊的球員發展總監塞維恩斯（Dave Severns）與黃萬隆、許時清、楊哲宜等教練，在訓練營中共同指導高國豪、吳永盛、林庭謙、丁聖儒、陳振傑、王律翔、陳又瑋、謝亞軒、王柏智、陳范柏彥、張鎮衙、曾祥鈞、吳沛嘉等台灣年輕選手。

談到訓練營進行兩週來的心得，塞維恩斯表示，他對台灣球員的天賦、水準感到非常驚艷，並認為這些選手大部分都能在美國的大學球隊生存，因為他們都非常受教、態度非常好、訓練時非常賣力，在訓練營中也總會設法達到教練的要求，「我希望他們能在訓練營中學到積極的態度，知道自己在比賽中要做什麼，並設法成為一個好的隊友。」

塞維恩斯表示，這次訓練營中已經有幾名球員在美國的大學打球，這是他十分樂見的，「另外還有3、4個球員是我希望能帶回美國的，相信經過調教，他們在美國可以成為非常好的球員」，所以希望明年可以看到，有更多台灣選手到美國打球。

塞維恩斯提到，台灣球員若想到美國發展，首要的條件是要把英文練好，其次是尋求黃萬隆等具經驗的人幫忙，若暫無赴美機會，也可以在台灣先把身價打出來再設法赴美。

黃萬隆表示，他與塞維恩斯認識至少10年，塞維恩斯教的不只是技術層面的東西，他更會指導球員「如何打籃球」，也就是讓球員懂得如何在沒有球權的時候保持好自己的進攻空間，或是協助隊友得到出手空檔，甚至練習目前NBA在用的訓練概念、方法，相信這次訓練營對大家來說是很好的學習機會。（編輯：管中維）1070522

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