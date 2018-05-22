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拚進NCAA一級 高國豪：已有學校接洽中

發稿時間：2018/05/22 18:08

最新更新：2018/05/22 18:08

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（中央社記者李晉緯新北22日電）曾被喻為「史上最強高中生」的高國豪，赴美因學業問題暫時無緣NCAA舞台。他今天表示，進到NCAA一級的學校是他的目標，他更向中央社記者透露，目前已有3、4所學校與他接觸。

高國豪就讀松山高中時，3年內兩度奪得高中籃球聯賽（HBL）最有價值球員（MVP），挾著「史上最強高中生」名號赴美，卻因為學業成績未達標準，第一年無緣美國大學男籃NCAA第一級舞台，但他最快今年就有機會一圓美夢。

今天高國豪出席在新北市泰山體育館進行的2018 NIKE SKILLS ACADEMY訓練營，接受美國職籃（NBA）洛杉磯快艇隊球員發展總監塞維恩斯（Dave Severns）等教練訓練，高國豪說：「去年很可惜，學業成績就只差10分，讓我和NCAA擦身而過，但今年成績都達到標準了」。

高國豪表示，目前是有願意提供機會的學校，會先確認他的學業成績符合規定後，安排他到學校參訪、測試，學校會直接和他的老師談，實際提出邀約的數量他不確定，但他告訴中央社記者：「大約有3、4所NCAA一級的學校對我有興趣」。

談到自己的目標，高國豪表示，他希望進到排在美國大學男籃NCAA一級前12名的學校打球，「我知道很不容易，因為有太多好手在爭取，要超越這些人並不簡單，但我會去努力」。

談到眼前的高國豪，塞維恩斯表示，他幾年前就在訓練營中認識並持續觀察高國豪，「我們試著幫他，讓他能進到美國的大學打球」，他認為高國豪這段時間成長不少，在場上失誤降低很多、能像控衛般思考，英文能力也進步很多。

松山高中教練黃萬隆表示，高國豪在美國一年後，不論身體、心態，甚至英文、視野都進步了，但基本動作還要持續加強，比賽「也要打得更聰明一點」，他希望高國豪要知道，不管在場上打哪個位置，都要非常有侵略性，要主動採取攻擊，也要處理好在球場上所有狀況，用正確的方式打籃球。

對於高國豪的旅美之路，黃萬隆說：「一個人在外面生活不容易」，過去在美國一年先要適應生活，顧好語文、課業之後，球技、心理的挑戰才要開始，他期盼高國豪要做好自己，努力讓自己成為更好的球員，並提醒高國豪，「挑戰才剛開始」。（編輯：吳協昌）1070522

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