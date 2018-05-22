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宋家豪本季一軍出賽首度掉分 樂天不敵歐力士

發稿時間：2018/05/22 21:30

最新更新：2018/05/22 21:30

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（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）旅日樂天隊投手宋家豪，今天對歐力士隊比賽後援登場，總計投1局被敲2支安打，失掉1分責失分、無關勝敗，本季一軍出賽首度失分，球隊終場以0比10吞敗。

今天比賽前2局兩隊都沒有拿下分數，3局歐力士隊靠著吉田正尚陽春砲拿分，4局再起攻勢，靠著接連保送、犧牲打，若月健矢、吉田正尚接連安打，單局攻下3分，取得4比0領先，5局再靠著保送、接連安打，拿下第5分。

歐力士隊7局靠著保送、安達了一三壘打取得6比0領先，8局小田裕也開轟，西野真弘強襲球打中樂天隊投手戶村健次、形成安打上壘，戶村健次傷退，宋家豪接手後援，被吉田正尚敲出二壘打、失掉1分，這1分要記在前一任投手戶村健次身上。

宋家豪三振抓到8局第1個出局數後，被小谷野榮一敲出安打、再掉1分，接著三振、讓打者打成飛球出局，完成該局投球任務。

宋家豪今天總計用18球投1局，面對5名打者被敲2支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，最快球速150公里；宋家豪今天賽前本季兩場一軍出賽總計投1.1局無失分，今天為本季首度一軍出賽失分，賽後防禦率3.86。

歐力士隊今天全場敲出16支安打，吉田正尚單場4安、4打點，表現最亮眼，樂天隊全場僅敲出5支安打，吞下10次三振，沒能拿下分數，終場以0比10吞敗。（編輯：劉政權）1070522

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